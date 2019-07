Decizia de achitare defintivă a inculpaților a fost dată, în această după amiază, după o ultimă ședință de judecată în care au fost audiați ultimii doi martori în proces. Laurențiu Mironescu, Mircea Banias, directori de vamă, lucrători vamali, oameni de afaceri implicaţi în activitatea de import-export de mărfuri, polițiști de frontieră au fost reținuți într-o singură zi din mai 2011 de procurorii DNA în urma unor unor descinderi și percheziții de proporții. “Într-o perioadă cuprinsă generic între mai 2010 şi martie 2011, la nivelul autorităţilor vamale şi portuare din Municipiul Constanţa, s-a constituit un grup infracţional organizat ce are scopul de a controla instituţiile Statului Român cu atribuţii în activităţile de import – export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa, dar şi din Municipiul Bucureşti”, informa atunci DNA.

Procurorii DNA prezentau și valoarea șpăgilor care le reveneau membrilor care se constituiseră într-un grup infracțional organizat. “Toate persoanele implicate în această vastă activitate infracţională acţionau în mod coordonat în scopul facilitării contrabandei cu mărfuri de orice gen, din afara graniţelor UE, în schimbul remiterii unor sume de bani sub formă de mită, funcţionarii vamali având atribuţia de a nu constata sau denunţa infracţiuni sau contravenţii comise la una din cele mai importante vămi din România. Sumele de bani erau cerute cu o frecvenţă zilnică, în cuantum cuprins între 1.000 şi 7.000 USD pentru fiecare transport. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat, în unele situaţii, cu sume cuprinse între 232.186,12 lei şi 8.280.932 lei pentru fiecare transport de marfă introdus ilegal”.

Mulți dintre inculpați au fost arestați luni de zile. Dosarul a fost trims în judecată în aprilie 2012. În timpul procesului, marea majoritate a persoanelor judecate și-a pierdut funcțiile, sau locul de muncă, unii s-au îmbolnăvit. În urmă cu trei ani Curtea Supremă de Justiție a decis achitarea “celui mai mare lot de corupți” ai României, deși inculpații au susținut că nu se fac vinovați de infracțiunile pentru care au avut de tras. Nici astăzi, după ce au aflat că sunt achitați defintiv, nu știu ce s-a întâmplat în urmă cu opt ani. Laurențiu Mironescu declara atunci, pentru EVZ, că după ce va câștiga procesul îi va da în judecată pe cei care l-au anchetat fără nicio vină.

”Încercăm acum, după atâția ani, să ne obișnuim cu ideea de oameni fără o presiune penală. Opt ani în care mă trezeam și dormeam cu gândul la proces. Mă bucur că s-a dat soluția imediat că altfel înnebuneam. Așteptam deja de trei ani și jumătate de la prima achitare. . Când am aflat-o nu știam ce să spun. Am rămas cu capul gol de gânduri. Parcă s-a ridicat o greutate de pe noi. Sunt opt din viață în care am avut de tras din cauza cuiva, nu știu nici acum cine” a declarat Laurențiu Mironescu, pentru EVZ, abia întors, cu soția, de la București.

Deputatul Mircea Banias spune, la rândul lui, că după opt ani, nici nu mai are puterea să se bucure. “A fost o experiență traumatizantă, așa ceva nu se pote repara. Nici măcar nu îi cunoașteam pe inculpați, doar pe câțiva dintre ei. Probabil o să mor și nu o să aflu vreodată de ce a trebuit să trecem printr-o asemenea situațir. Important este să ne vedem de viață, în continuare”, a încheiat Banias.

