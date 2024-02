Detalii surprinzătoare despre accidentul mortal de pe Șoseaua Sisești

Un grav accident de circulație s-a produs noaptea trecută pe Șoseaua Sisești din Capitală, în urma căruia un băiat de 18 ani și-a pierdut viața. Potrivit informațiilor oferite de Brigada Rutieră, șoferul rula cu o viteză extrem de mare, în condițiile în care condițiile meteorologice nu permiteau acest lucru. Șoferul a pierdut controlul autovehiculului și s-a izbit de un copac.

Însă, întreaga scenă a accidentului a fost relatată de un martor, a căror informații completează declarațiile polițiștilor. Se pare că șoferul începător era angajat într-o cursă nebună cu alt participant la trafic. A doua mașina a fost condusă de un coleg al șoferului care a decedat.

Una dintre mașini, cu semn de începător în lunetă, îi taie fața celeilalte și dintr-o dată nu o mai vedem. Accidentul s-a petrecut atât de repede, încât nu am știut ce s-a întâmplat. Am tras pe dreapta, încercând să evit parbrizul de pe carosabil și resturile mașinii care se oprise într-un copac. Îmi doream din toată inima să găsesc o urmă de viață în mașina făcută țăndări, dar rațiunea îmi spunea că e imposibi”, a relatat pe Facebook , martora care a asistat la întregul accident.

Tânărul de 18 ani a rămas încarcerat fiind scos ulterior în stare de inconștiență de echipa de descarcerare sosită la fața locului. Șoferul a fost preluat imediat de medici, prea târziu însă. Băiatul nu mai prezenta semne vitale, prin urmare doctori nu au putut decât să constate decesul.

Se știe că pe Șoseaua Sisești se circulă cu viteză. Oamenii din zonă condamnă autoritățile pentru că nu au montat limitatoare de viteză, nici măcar în zona trecerilor de pietoni. Astfel se face că frecvența accidentelor din zonă este ridicată. Chiar și persoanele care se angajează în traversarea regulamentară a străzii sunt expuși în fața accidentelor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accindetul soldat cu decesul unui tânăr de 18 ani. În cealaltă mașină se aflau câțiva băieți care, spune martora accidentului, ar fi colegi cu șoferul decedat.

„Din cealaltă mașină câțiva băieți se agitau speriați. Doamnă, vă rog, verificați dacă e mort, e colegul meu, are 18 ani.

Dacă ceva nu voi uita toată viața, este privirea băiatului de la volan. Ochii lui mi s-au întipărit adânc în minte, tinerețea lui și faptul că nu puteam face nimic să-l salvez”, a adăugat femeia care a surprins accidentul.

Femeia care a surprins întregul accident, pe numele ei Eliza Ene Corbeanu, a fost și cea care a sesizat poliția prin numărul unic de urgență. Cum a decurs discuția cu operatorul 112 a fost descris în felul următor.

„Apelul la 112 a fost extrem de stresant, se cer atâtea detalii pe care nu le poți oferi, habar n-aveam numărul străzii, accidentul se petrecuse în dreptul unui teren viran, urlam de-a dreptul la operatoarea care insista cu numărul de stradă ( deși îi oferisem alte repere de orientare).

În fine, au mai trecut minute care mi s-au părut o eternitate și ambulanța întârzia. Am sunat a doua oară la 112. De data asta eram mai calmă. Băiatul era mort…. Viteza ucide, nu, nu e un clișeu. O viață a fost curmată sub ochii mei și am o furie nebună că nu am putut face nimic”, a adăugat Eliza Ene Corbeanu.