Accident TRAGIC la Iaşi. Fiica unui influent afacerist a ZDROBIT un bărbat pe şosea

Un accident mortal a avut loc joi seară, în localitatea Leţcani, judeţul Iaşi. Autoarea accidentului, fiica unui cunoscut om de afaceri, conducea un autoturism marca Renault când a surprins un bărbat în mijlocul drumului. Vasile Amnaru, tânărul de 34 de ani din comuna Dumesti, a decedat pe loc.





Barbatul s-ar fi aflat la pamant, aproape de axul drumului cand a fost lovit. Martorii au sunat imediat la 112 si au cerut ajutor. La fata locului au ajuns mai multe echipaje medicale si politistii. Din pacate, pentru barbat nu s-a mai putut face nimic, potrivit bzi.ro

"In cursul serii de joi, un accident rutier s-a produs pe raza localitatii Letcani. In urma acestui accident s-a inregistrat o victima, un pieton in varsta de 34 de ani, care a decedat. In momentul in care echipajele medicale au ajuns la locul producerii accidentului, s-a constatat ca barbatul care a fost lovit de autoturism prezenta leziuni incompatibile cu viata. Pacientul prezenta traumatism cranio-cerebral sever si dilacerare cerebrala. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD cu medic, dar, din pacate, cadrele medicale nu au mai putut decat sa declare decesul", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi.

Politistii au deschis in acest caz o ancheta. "In cauza a fost deschis un dosar penal si se fac cercetari pentru stabilirea intregii situatii de fapt. Din primele verificari efectuate se pare ca barbatul se deplasa neregulamentar pe partea carosabila", a precizat Ioan Bustiuc, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judeteana (IPJ) Iasi.

"Sotia mea nu este vinovata"

La volanul autoturismului Renault se afla Adelina Lazar, fiica unui cunoscut afacerist din judetul Neamt si sotia avocatului George Lazar care ocupa si functia de vicepresedinte al PNL Neamt.

Avocatul sustine ca sotia lui, Adelina este nevinovata.

"Nu vreau sa comentez prea mult pentru ca nu este placut pentru mine. Din cate stiu eu, barbatul care a decedat era intins pe strada, aproape de axul drumului. Sotia mea se deplasa regulamentar, era in afara localitatii, dar, chiar si asa, mi-a spus ca avea aproximativ 70 de kilometri pe ora. Initial a crezut ca este vorba despre un caine, cine s-ar astepta ca in mijlocul unui drum european sa fie intins un barbat? A incercat sa evite, dar nu a putut face nimic. O astfel de intamplare nefericita atrage probleme de ordin psihic si juridic. Din punctul meu de vedere, ca avocat, sustin ca sotia mea nu este vinovata. Asta i-au spus si politistii", a precizat avocatul George Lazar, sotul femeii implicata in accident.

George si Adelina Lazar sunt cunoscuti in Roman. Tatal Adelinei este Eugen Paulet, un afacerist cunoscut care a cochetat si cu politica. Si sotul Adelinei are legaturi in politica, fiind vicepresedinte al PNL Neamt. Pe numele Adelinei Lazar a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Pana acum, toate probele nu o incrimineaza cu nimic si, din cate se pare, vina ii apartine in totalitate barbatului decedat.

