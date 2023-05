Accident rutier grav în Turcia. 12 persoane au murit și 31 au fost rănite, după ce un camion a rămas fără frâne

Un accident rutier s-a produs în provincia Hatay, din sudul Turciei. Un camion de mare tonaj a lovit nouă autoturisme și două microbuze. Șoferul camionului a plecat din Hatay și se deplasa spre Ankara. În timpul unui viraj el a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un tir. Conducătorul auto a explicat că autoturismul pe care îl conducea a rămas fără frâne.

Camionul a ricoșat pe sensul opus de mers și a lovit nouă mașini care se aflau parcate pe marginea șoselei. Camionul a explodat imediat după impact și a fost cuprins de flăcări. Zeci de echipe de salvare au venit să stingă flăcările. În plus, la fața locului au intervenit 22 de ambulanțe și trei echipe medicale de urgență pentru a ajuta victimele.

Ministrul turc al Sănătății, Fahrettin Koca, a anunțat că 12 oameni au murit, iar 31 au fost transportați la spital. Trei persoane se află în stare gravă. În microbuzul care se afla pe marginea trebuiau să se urce mai mulți tineri care urmau să plece în armată. Ei își luau rămas bun de la rude și prieteni în momentul accidentului, potrivit Milliyet.

„Le doresc mila lui Dumnezeu față de cetățenii noștri care și-au pierdut viața și condoleanțe rudelor lor. Vom face tot posibilul pentru a ne asigura că răniții își recapătă sănătatea cât mai curând posibil. Le doresc numai bine cât de curând”, a transmis ministrul turc al Sănătății. Turcia a fost greu încercată în ultima perioadă.

După cutremurele de la începutul lunii februarie, tornadele au produse pagube în mai multe zone. Cel mai afectat a fost orașul Anamur. Tornada a smuls acoperișurile caselor și a distrus culturile localnicilor din acest oraș. Nu este pentru prima dată când Turcia se confruntă cu aceste fenomene meteorologice. La finalul lunii trecute o tornadă a dărmânat unele contrucții. O persoană a murit, iar alte 44 au fost rănite.

🇹🇷 In the southern Turkish province of Hatay, there was a mass accident involving 12 cars. As a result, a fire broke out and gas tanks began to explode. According to preliminary data, 6 people were killed and 32 injured (Turkish news site Takvim).#Turkey pic.twitter.com/u98MulEIy7

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 7, 2023