Accident pe autostrada A1. Traficul spre Capitală este oprit

Zece mașini au fost implicate într-un accident rutier, duminică după-amiază pe autostrada A1 București-Pitești. Traficul către Capitală este oprit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul către București, în zona localității Olteni, județul Dâmbovița, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate zece autovehicule. Autoritățile au anunțat că este doar o victimă. Circulația este oprită pe sensul către Capitală, pe banda de urgență și banda nr. 2, circulându-se îngreunat doar pe prima bandă.

„Pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 60, pe sensul către Bucureşti, în zona localităţii Olteni, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate zece autovehicule, soldat potrivit primelor date cu rănirea uşoară a unei persoane”, precizează Centrul Infotrafic.

Accident grav pe autostrada A1

A mai avut loc un accident grav pe A1. Un autoturism a fost strivit între două TIR-uri, în dreptul localității Ciorogârla. Au fost confirmate cinci decese. Autoturismul prins între cele două autocamioane avea 8+1 locuri.

„La data de 19 septembrie a.c., în jurul orei 8:14, polițiștii Brigăzii Autostrăzi A1 au fost sesizați cu privire la faptul că, pe A1 km 17, în zona localității Ciorogârla, pe sensul de mers Pitești- București, s-a produs un accident rutier, în care au fost implicate 2 tiruri și 2 autoturisme, soldat cu rănirea mai multor persoane.”, au transmis polițiștii, înainte ca salvatorii să ajungă la persoanele strivite”, au anunțat oamenii legii.

Echipajele au extras două persoane din cel de-al doilea autoturism și dintr-un TIR. Una din victime a fost transportată cu ambulanța aeriană SMURD la Spitalul Floreasca din Capitală. Unul din șoferii TIR-ului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În autoturismul de culoare albastru a fost o persoana incarcerata. In TIR-ul de culoare galben a fost găsit șoferul, descarcerat in urma cu scurt timp, conștient. In TIR-ul gri a fost gasit soferul, fara probleme medicale. Între cele doua TIR-uri este un vehicul, deformat in mare masura, in interiorul căruia nu se poate determina numarul de persoane”, a transmis ISU București.