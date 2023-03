Accident în lanț pe Autostrada M1 din Ungaria. Cinci camioane și 38 de autoturisme au fost implicate

Update: Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că trei cetățeni români au fost implicați în acest accident. Unul dintre ei se află în stare gravă și a fost transportat de urgență la un spital din zonă. „De asemenea, autoritățile ungare au precizat că toate persoanele rănite în accident au fost transportate la unități medicale din zonă, identificarea completă a acestora urmând a se realiza după acordarea îngrijirilor medicale de urgență”, se mai precizează în comunicat.

Ambasa României de la Budapesta va continua discuțiile cu autoritățile locale pentru a primi informații în legătură cu spitatele unde au fost transportați pacienții români. MAE a transmis că ambasada este pregătită să ofere asistență consulară în cazul în care este nevoie. Românii pot cer ajutor la numărul de telefon 0036-1-384 76 89 sau la numărul +36 30 535 69 12, în cazul unei situații urgente.

Un accident rutier de amploare a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, la 30 de kilometri distanță de capitală, după ce cinci camioane și 38 de autoturisme s-au ciocnit. Accidentul a fost cauzat de o furtună de praf care a redus vizibilitatea. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de sâmbătă, 11 martie, în jurul 14.25, pe tronsonul kilometrului 25 al drumului, pe sensul de ieșire din Budapesta.

Autostrada M1 leagă capitala Ungariei de Austria. Un incendiu a izbucnit imediat după impact, iar 19 autoturisme au ars. Polițiștii care au intervenit la fața locului au transmis că 36 de persoane au fost rănite. Una dintre ale a suferit leziuni care îi pun viața în pericol, iar 13 pameni au suferit răni grave. Poliția a închis autostrada M1 pe ambele sensuri de circulație.

#Breaking: Burned cars, crushed cars and hours of waiting on the highway in Hungary. #News247WorldPress #Live #Hungary pic.twitter.com/HTDg7W4lov

— RobertWilliams News247WP (@RWNews247WP) March 11, 2023