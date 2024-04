Accident grav cu 15 răniți. Un vehicul s-a răsturnat într-un parc tematic

Accident grav într-un parc tematic, soldat cu 15 răniți, dintre care cel puțin unul este în stare critică. Incidentul s-a petrecut la Los Angeles în incinta Universal Studios Hollywood.

Departamentul de pompieri din Los Angeles a informat cu privire la incidentul care s-a produs în parcul tematic. De asemenea, poliția are o ipoteză în legătură cu cauzele acestui eveniment.

Sîmbătă seara, unul dintre vehiculele care asigurau transportul vizitatorilor pe suprafața parcului Universal Studios Hollywood a fost implicat într-un accident grav. Lucrătorii Departamentului de Pompieri din Los Angeles au intervenit, fiind solicitați prin numărul de urgență. Ei au dat relații despre ceea ce s-a întâmplat pe paginile de socializare.

Trenulețele care funcționează în incinta studiourilor cinematografice transportă persoanele între diferitele destinații. Totodată, acesta sunt puse la dispoziția turiștilor, care vin în vizită pe platourile de filmare, pentru tururri.

Pompierii din Los Angeles au precizat, într-un mesaj, că acest accident s-a petrecut în jurul orei 21.00. Ei au dat detalii și despre victime, un număr de 15 răniți. Toți au fost transportați la spitalele din zonă pentru îngrijiri medicale. Între persoanele vătămate, una prezentat leziuni foarte grave, fiind într-o stare critică.

