Accident feroviar soldat cu morți și răniți, Două trenuri s-au ciocnit pe calea ferată

Accident feroviar, soldat cu cel puțin 13 morți și zeci de răniți, după ciocnirea a două trenuri, în India. Autoritățile acționează pentru salvarea mai multor pasageri blocați în vagoane.

Un tren de pasageri și o garnitură de marfă s-au ciocnit, pe calea ferată în statul indian Bengalul de Vest. În urma impactului au rezultat cel puțin 13 morți, dar și zeci de răniți, conform autorităților.

Salvatorii acționează, la această oră, pentru a scoate din vagoanele distruse eventualii pasageri blocați. Autoritățile locale au relatat că cele două trenuri s-au lovit din spate, provocând acest accident feroviar.

Conform relatărilor, garnitura de marfă a izbit din spate ultimele vagoane ale trenului Kanchanjunga Express, care se îndrepta spre Kolkata (Calcutta), capitala Bengalului de Vest. Trenul asigura legătura cu statul nord-estic Agartala. În urma imactului, ultimele trei vagoane cu pasageri au ieșit de pe calea ferată.

Imaginile de la fața locului arată un adevărat dezastru. Mai multe containere de marfă sunt împrăștiate pe calea ferată, iar unul dintre vagoane este suspendat, aproape vertical.

Echipele de salvare acţionează la locul acestui accident feroviar pentru a-i găsi pe eventualii pasageri blocați sub vagoane.

India are una dintre cele mai întinse rețele de cale ferat din lume. Iar un accident feroviar precum cel provocat de ciocnirea celor două garnituri de tren se poate petrece oricând. De altfel, în istoria țării, astfel de evenimente au mai fost înregistrate și în trecut.

Major train accident in #Bengal. Sealdah bound #KanchanjungaExpress (passenger) derailed after being hit by a goods train from behind. Two bogies have been uprooted, trampled and thrown off the tracks. Many feared trapped. Rescue work has started by Police and locals. Horrible… pic.twitter.com/E6vZ9jNwmR

— Tamal Saha (@Tamal0401) June 17, 2024