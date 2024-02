International Un tren scăpat de sub control a mers 70 km fără mecanic, atingând 100 km/h







Căile ferate din India au inițiat o investigație în urma unui incident în care un tren de marfă a călătorit pe distanța de peste 70 de kilometri fără un mecanic la bord. Înregistrările video distribuite pe rețelele sociale arată trenul trecând cu viteză mare pe lângă mai multe stații.

Potrivit primele informații, trenul din India a călătorit fără un mecanic la bord de la Kathua, în Jammu și Kashmir, până în districtul Hoshiarpur, în Punjab, în cursul zilei de duminică, adică aproximativ 70 de kilometri. În cele din urmă, trenul a fost oprit și nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.

Un tren din India a mers 70 km fără mecanic

Incidentul a avut loc duminică, între orele 07.25 și 09.00, ora locală (01.55 și 03.30 GMT), potrivit agenției de presă Press Trust of India (PTI).

Trenul, format din 53 de vagoane și încărcat cu piatră spartă, se deplasa de la Jammu spre Punjab, India, când a făcut o oprire planificată în Kathua pentru schimbarea echipajului.

După ce mecanicul și asistentul de tren au coborât, trenul a început să se deplaseze pe o pantă de pe șinele de cale ferată.

Cu o viteză apropiată de 100 km/h, a traversat aproximativ cinci stații înainte de a fi oprit.

Cum a fost oprit trenul în cele din urmă

La scurt timp după ce au fost alertați despre trenul în mișcare, oficialii au închis trecerile de cale ferată de-a lungul traseului său.

„Trenul a fost oprit după ce un oficial feroviar a pus blocuri de lemn pe șine pentru a-l opri”, au declarat oficialii pentru PTI.

Barierele de lemn au contribuit la încetinirea trenului.

Potrivit oficialilor citați de PTI, se fac eforturi pentru a stabili exact motivul pentru care trenul a început să se miște după oprirea sa la Kathua, în scopul de a preveni astfel de incidente în viitor, potrivit BBC.

Incident feroviar în India. Peste 900 de răniți și 288 de morți

În iunie 2023, un incident feroviar catastrofal a avut loc în India. Operațiunile de căutare și salvare a victimelor s-au încheiat la o zi după ce trei trenuri s-au ciocnit, provocând cel puțin 288 de morți și 900 de răniți.

Acesta a fost unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din istoria țării.

Este cel mai grav accident feroviar înregistrat în India în ultimele două decenii, surclasând tragedia din august 1999, când două trenuri s-au ciocnit în statul Bengalul de Vest din nord-estul țării, soldată cu moartea a 288 de persoane.

De asemenea, în 1981, aproximativ 800 de persoane au murit când un tren a deraiat în timp ce traversa un pod și a căzut într-un râu în statul nordic Bihar. Rețeaua feroviară din India este a patra cea mai lungă din lume, după Statele Unite, Rusia și China, cuprinzând 68.000 de kilometri de cale ferată.

În întreaga țară, există aproximativ 21.650 de trenuri și 7.349 de stații, fiind utilizată zilnic de aproximativ 23 de milioane de pasageri.