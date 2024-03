Economie Academia de sustenabilitate: Educație și afaceri verzi sub același acoperiș







Academia de sustenabilitate este un proiect aparte de care se pare că era mare nevoie, din moment de, în mai puțin de un an, se apropie de 10.000 de cursanți, scrie infofinanciar.

Ciprian Stănescu este cunoscut mai degrabă drept coordonatorul Social Innovation Solutions, organizație ce oferă consultanță si suport pentru ONG-uri și corporații în impact social, trenduri de viitor și inovație. SIS a oferit cunoscute programe educaționale și competiții de business pentru tineri precum Social Impact Award și Future Makers.

Dar, Ciprian a fondat anul trecut Academia de Sustenabilitate. Ce să înțelegem de aici, că sustenabilitatea se poate învăța? Nici nu suntem siguri că s-a ajuns la o definiție finală, pare mai degrabă un proces în mișcare. Ca să nu mai zicem că, ideea de sustenabilitate, fie și conceptual, vine cu provocări destul de serioase. Putem noi găsi la AS soluții sau măcar forme de abordare mai eficiente în conjunctura Europei ”verzi”?

Da, sustenabilitatea se poate învăța

Oare era nevoie de o Academie pentru sustenabilitate? ”Atât la nivel legislativ, cât și de business, sustenabilitatea este un subiect care se dezvoltă și se rafinează pe măsură ce societatea evoluează. Antreprenorii trebuie să cunoască aceste evoluții și, mai mult, trebuie chiar să le genereze. Așadar, nevoia de a ajuta antreprenorii să înțeleagă cum să aplice sustenabilitatea în afaceri există de mulți ani și va continua să existe o vreme îndelungată”, declară, pentru Capital, Ciprian Stănescu.

Desigur, Academia este un pas izvorât din concluziile unor programe dezvoltate în timp de Social Innovation Solutions. Programe de educație cum ar fi Transformator sau comunitățile din cadrul Climate Change Summit, care este, de altfel, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor la schimbările climatice din regiune.

”În primul an al Academiei am vrut să punem prima cărămidă, să familiarizăm antreprenorii cu concepte de bază și să creăm o fundație solidă pentru a aborda ulterior aspecte mai complicate de raportare, finanțare și transformare a afacerii”, ne mai spune Ciprian. Și acțiunea a fost de succes pentru că, în mai, la un an de la deschidere, se vor număra 10.000 de utilizatori activi în platforma din România și, în total, peste 20.000 în celelalte țări. Adică în Bulgaria, Croația și Serbia.

O comunitate

Am mai înțeles dela Ciprian că antreprenorii se alătură Academiei în primul rând pentru că au conștientizat importanța acestui subiect în lumea de business și vor să aducă valoare cu afacerea lor. Există și un șpil: antreprenorii au găsit valoare nu doar în componenta educațională a Academiei, ci și în cea de comunitate. ”Suntem în cursul dezvoltării unei noi componente de marketplace - de promovare a unor soluții de business din comunitate - cu care să închidem, astfel, cercul. Ai învățat, te-ai conectat cu antreprenori și experți în dezvoltare durabilă, iar acum găsești și furnizori pentru nevoile tale de business”, mai spune fondatorul Academiei de Sustenabilitate.

Mai este sustenabilitatea un Baubau pentru afaceriștii români?

”Sustenabilitatea a început să nu mai fie privită cu reticență. Este discutabil dacă responsabile pentru această schimbare sunt normele legislative europene care obligă companiile să devină mai responsabile sau este vorba despre conștientizare la nivelul mediului de business. Cele mai mari piedici pe care antreprenorii le au în a face transformări sunt legate de costurile investițiilor și de neîncrederea în autorități”, este de părere fondatorul Academiei de Sustenabilitate.

Însă, și aceste piedici încep să se demonteze. Există un apetit din ce în ce mai mare pentru finanțările verzi, iar măsuri precum Sistemul Garanție-Returnare ne demonstrează tuturor că România merge în direcția corectă, chiar dacă se abate uneori de la traseu sau viteza nu este cea dorită.

”Academia nu este doar o platformă de învățare, ci și un hub de networking. Cel mai recent modul pe care l-am lansat se numește Sustenabilitate în industria HoReCa, iar la crearea lui au contribuit aproximativ 20 de experți și antreprenori”, aflăm de la Ciprian. Altfel spus, modulul va avea și două cohorte în care zeci de IMM-uri vor avea ocazia de a se cunoaște și a parcurge conținutul împreună. Dar asta nu e tot. ”Există și oportunitatea să primească micro-granturi din partea noastră pentru a-i ajuta să își înceapă călătoria spre un business mai sustenabil”, subliniază Ciprian Stănescu.

Sustenabilitatea nu e ieftină

”Da, sustenabilitatea costă, dar ajută daca o privim mai degrabă ca o investiție în eficiență și reziliență, nu doar ca o obligație. Până acum, companiile funcționau fără a lua în considerare impactul pe care activitatea lor o avea asupra mediului și asupra societății. O componentă a sustenabilității este și includerea acestui impact în calculul costurilor și al beneficiilor unei activități”, mai spune Ciprian.

Așadar, dacă vrei să ai o afacere care privește dincolo de venituri și cheltuieli ești nevoit să investești în echipamente, resurse și oameni. Partea bună este că această mentalitate le aduce antreprenorilor numeroase beneficii și nu doar de imagine - includem aici acces mai faci la capital sau competitivitate crescută.

Nu e ușor, dar e musai

Dar să ajungi la sustenabilitatea financiară nu este tocmai ușor. Nu există o rețetă de succes, însă sunt anumiți pași care pot ajuta companiile să devină sustenabile financiar. ”Diversificarea veniturilor (spre exemplu prin adăugarea unei componente de consultanță), investirea în eficiență operațională (spre exemplu în echipamente inteligente și eficiente energetic) sau planificarea atentă a bugetului sunt câteva opțiuni. Totodată, un aspect care nu este mereu menționat, dar care joacă un rol crucial în reziliența unei organizații este angajamentul față de dezvoltarea și păstrarea angajaților”, ne atrage atenția Ciprian.

Există numeroase studii care arată cum companiile care implică angajații în dezvoltarea culturii organizaționale, în special în materie de mediu, înregistrează rate de succes mai mari.

”O companie trebuie să pornească la drum cu o viziune clară care să meargă dincolo de acumularea de profit, iar proiectele pe care compania respectivă le derulează trebuie să se circumscrie acestei viziuni. Definirea clară a sustenabilității oricărei activități este greu de făcut în vid. Ea trebuie aplicată de la caz la caz, dar reperul pe care îl putem folosi sunt factorii ESG. Așadar, un proiect sustenabil se poate construi în jurul impactului minim asupra mediului, al impactului maxim pentru membrii comunității și al transparenței și asumării din partea inițiatorilor”, declară fondatorul Academiei de Sustenabilitate.

Cu ce avem de a face

O definiție a sustenabilității sună așa: Sustenabilitatea este ”capacitatea de a exista constant”. Cum se poate asta în economia de piață?

”Eu operez în general cu definiția dată de Comisia Brundtland în 1987 în care sustenabilitatea înseamnă satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Dacă admitem că economia actuală nu permite acest lucru, înseamnă să admitem că generațiile viitoare au un drept la viață mai puțin complet decât am avut noi. Cred cu tărie că este posibil să trăim într-o economie care pune mai puțină presiune pe resursele Pământului”, afirmă Ciprian Stănescu.

El crede că economia de piață este un concept creat de oameni, deci mintea umană poate imagina o economie echitabilă și prosperă, deopotrivă.

Reciclarea, un pas esențial

Este evident: cea mai importantă evoluție pe care o să o vedem este cea a energiei regenerabile.

”Apoi, reciclarea este un subiect pe care trebuie să îl punem pe lista priorităților, alături de mobilitatea verde și infrastructura eficientă. Nu în ultimul rând, regăsim tehnologiile de atenuare a schimbărilor climatice, precum cele de captare și stocare a dioxidului de carbon”, acestea sunt tendințele momentului când se vorbește despre sustenabilitate, conform fondatorului Academiei de Sustenabilitate.