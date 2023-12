Zi neagră pentru fanii rock-ului. Un membru al legendarei trupei AC/DC a murit

AC/DC, legendara trupă de rock a anunțat decesul bateristului Colin Burgess. Toboșarul original al trupei a murit la 77 de ani.

AC/DC a anunțat moartea fostului coleg pe rețelele de socializare. „Foarte trist să auzim decesul lui Colin Burgess. A fost primul nostru toboșar și un muzician foarte respectat. Rock in peace Colin”, este anunțul postat de membrii trupei.

„Bătăile tale au deschis calea pentru generațiile de rockeri care au urmat”. „Vei fi mereu ținut minte ca fiind inima care a bătut în primii ani ai AC/DC”, sunt câteva din mesajele postate de fanii trupei pe pagina de socializare.

AC/DC s-a format pentru prima dată în Sydney, Australia, în 1973. Burgess a făcut parte din formația inițială alături de frații Malcolm Young și Angus Young, basistul Larry Van Kriedt și solistul Dave Evans. Burgess a fost dat afară din trupă în 1974, din cauza abuzului de alcool.

Colin Bogess, o viață controversată

Concedierea sa a avut loc la doar patru luni după ce s-a alăturat grupului și cu doi ani înainte ca trupa să-și lanseze albumul de debut, High Voltage. Cu toate acestea, Burgess a cântat la tobe pe single-ul de debut al trupei, „Can I Sit Next to You, Girl”. Piesa a fost reînregistrată pentru al doilea album al trupei, T.N.T., fără Burgess.

AC/DC a dat lovitura cu hitul Tuhnderstruck

În urma concedierii sale, regretatul toboșar a fost înlocuit de Phil Rudd. Dar s-a reunit cu grupul pentru a cânta în câteva concerte în 1975. După ce Rudd a suferit o accidentare la mână. Înainte de colaborarea cu rockerii de la „Thunderstruck”, Burgess a fost toboșarul unei alte trupe australiene, The Masters Apprentices, care a înregistrat mai multe hituri în anii ’60 și la începutul anilor ’70.

După perioada petrecută în AC/DC, Burgess a fost toboșar în mai multe trupe, printre care His Majesty, Good Time Charlie și Dead Singer Band. Deși nu este unul dintre membrii AC/DC aflați în Rock and Roll Hall of Fame, Burgess a fost inclus în Hall of Fame al Asociației Industriei de Înregistrări din Australia. Astfel, i-a fost recunoscută contribuția la The Masters Apprentices, conform Billboard.