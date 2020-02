Vineri, seara, la PSD Vrancea a fost un motiv de mare sărbătoare, organizarea alegerilor pentru funcția de președinte al organizației județene. Pe ritmuri de AC/DC, liderul incontestabil al PSD Vrancea și-a făcut intrarea în sală, unde așteptau 500 de membrii de partid.

Singura candidatură depusă a fost cea a lui Marian Oprișan. „Singura candidatură înscrisă pentru funcţia de preşedinte e a lui Marian Oprişan. Vă întreb acum, deschis, că sunteţi colegii mei. Vrea cineva să candideze impotriva mea? Eu vorbesc serios. Înţeleg că nu vrea nimeni”, a spus Marian Oprişan, în fața sălii pline cu membrii de partid. Oprișan a condus ședința, și-a anunțat candidatura și a supus-o la vot, arătând lumii că cine este șeful. În urma votului rapid, Oprișan a fost ales cu unanimitate de voturi.

Ulterior, liderul PSD a ținut un discurs în care a trecut în revistă toate problemele, de la mama lui, la problemele județului Vaslui. ”Vă mulțumesc din tot sufletul meu și al familiei mele, care sunteți voi. Știți bine, că am spus cât se poate de clar, ”mama sunt eu”. O femeie care a crescut doi copii, o femeie cinstită și o femeie care trebuie apărată în fața valului de mizerii. Suntem o familie de oameni cinstiți, am muncit cinstit și tot ce avem acasă am muncit cinstit, iar mama mea merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Cu mine nu o să vă fie rușine niciodată. Asta este propaganda rușinoasă preluată de la cine, Goebbels, unul dintre artizanii nazismului, și aici îmi asum această responsabilitate. Repetă o minciună de un milion de ori și va deveni adevăr. Asta face PNL în România. Așa i-au mințit pe cei din Vrancea. Hoții de la PSD? Unde sunt hoții de la PSD? Au repetat de un milion de ori că județul este subdezvoltat. Singurul lucru de care nu ne putem ține de cuvânt și mi-e rușine de treaba asta, sunt autostrada și aeroportul. Fără acestea, nu vine nimeni să dezvolte județul Vrancea, Brăila, Galați, Vaslui, etc. Noi moldovenii am rămas cu buza umflată de la 24 ianuarie 1859. De 161 de ani, cei de la București nu s-au mai ținut de cuvînt niciodată față de Moldova. A venit vremea ca să se țină de cuvânt”, a spus baronul de Vrancea.

