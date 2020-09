Dosarul penal în care avocatul Bob a fost trimis în judecată, pare unul regizat în baza unui scenariu pus în practică de către DNA Oradea, și în alte dosare penale.

Judecătorul care a judecat dosarul, Antik Levente susține că la dosar nu există nicio probă, în afară de sesizarea din oficiu a unui procuror DNA Oradea și de denunțul depus de denunțător, acte care în sinea lor nu sunt suficiente pentru a da forță probantă unei astfel de acuzații. „Se apreciază că denunțul formulat, împreuna cu sesizarea din oficiu, nu au o valoare probatorie în sine, în absența coroborării acestora cu alte probe certe de vinovăție. Nu a fost dovedit de parchet, dincolo de orice dubiu rezonabil ca inculpatul ar fi comis infracțiunea de care a fost acuzat, motiv pentru care se impune achitarea acestuia … în sensul ca fapta nu exista”, arată judecătorul de la Curtea de Apel Oradea.

Rețeta DNA: probe folosite după patru ani

Magistratul de la Curtea de Apel Oradea spune că la dosar există mai multe interceptări ale unor convorbiri telefonice, care au fost făcute de specialiștii unui serviciu secret, dar care, demonstrează nevinovăția avocatului Bob, și nu faptul că acesta ar fi comis infracțiunea de care era acuzat.

„De altfel, nicio convorbire sau conversație telefonica nu sustine acuzatia, dimpotriva acestea par sa sustina apararea, respectiv punctul de vedere al inculpatului, care in faza de urmarire penala a aratat ca nu se face vinovat de infractiunea care i se imputa si ca singurele discutii purtate cu executorul judecatoresc ar fi vizat validarea unei popriri si unele imobile scoase la licitatie, aspect care rezulta din inscrisurile depuse de aparare la dosarul de urmarire penala, precum si din declaratiile ulterioare ale martorului denuntator. Mai mult, redarea inregistrarilor audio efectuata de catre denuntator si a interceptarilor telefonice dupa mai bine de 4 ani de la momentul obtinerii probelor respective, prima proba constituind elementul principal in sustinerea acuzatiei, naste indoieli serioase privind acuzatia formulata”, se mi arată în motivare.

Acuzația DNA

Procurorii DNA Oradea au dispus trimiterea în judecată a avocatului Bob, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, pe lângă un executor judecătoresc.

“A pretins de la un executor judecatoresc (martor in cauza), suma de aproximativ 130.000 lei, reprezentand un procent de 3% din suma de 4.372.962 de lei pe care acesta din urma trebuia sa o incaseze de la Ministerul Finantelor Publice, reprezentand despagubiri pentru 101 persoane fizice stabilite de instantele de judecata in baza Legii 221/2009 (privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). Banii respectivi au fost pretinsi de inculpat sub pretextul de a-i remite mai departe catre doi functionari publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Satu Mare, pe care a promis ca-i va determina sa dispuna si sa urgenteze plata sumei de bani”, se arată în acuzația DNA.

Curtea de Apel Oradea a decis că aceste afirmații făcute de DNA nu au avut nicio acoperire în realitate, discuția invocată de procurorul anticorupție neavând loc niciodată.