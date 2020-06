Un vlogger din România, care apre aproximativ 850.000 de abonați pe canalul său de Youtube, a făcut afirmații cutremurătoare. Acesta a descris, cu lux de amănunte, cum ar viola fete minore legitimându-și declarațiile prin faptul că, în zilele noastre, acestea se îmbracă mult prea provocator.

Cel mai grav este faptul că Alexandru Bălan (28 de ani), cumoscut dpre Colo, este unul dintre cei mai urmăriți volggeri din online-ul românesc, iar audiența lui este formată din tineri, majoritatea fiind adolescenți cu vârste sub 18 ani.

Într-o transmisie live, Colo povestește, în primă fază, despre experiența sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care ulterior s-a despărțit. Tânărul spune că minora „era nimfomană“ și că l-a amenințat că îl va reclama la Poliție.

Povestea este urmată de o serie de afirmaţii de-a dreptul șocante, în care Colo critică modul provocator în care se îmbracă minorele din zilele noastre.

El dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă și despre care spune că merită violată, adăugând și o descriere a modului în care ar comite fapta.

„La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus Bălan pe stream-ul live.

După ce mass media au relatat despre declarațiile grotești pe care volggerul le-a făcut în live-ul său, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București a deschis o anchetă.

”În urmă informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona on line, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, anunță DGPMB, scrie constantadeazi.