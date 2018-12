Abia își găsise și el un partid! Cioloș, abandonat de tovarășii de drum

Fostul ministru tehnocrat al Transporturilor, Sorin Bușe, a părăsit România 100 și a devenit, peste noapte, consilier pentru mediul corporatist la PNL. Dezertarea a venit la două zile după ce fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, a anunțat înregistrarea noului partid, PLUS, cu care va candida la următoarele alegeri.





Fostul ministru al Transporturilor din cabinetul lui Dacian Cioloș, Sorin Bușe, a fost prezent la ședința de ieri a Biroului Executiv al PNL, unde a anunțat că părăsește România 100 și se alătură liberalilor.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că, începând de ieri, Sorin Bușe este membru cu drepturi depline și primește și o funcție în partid, de consilier pentru mediul corporatist. „Permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Sorin Bușe, care a acceptat să colaboreze cu mine în calitate de consilier al președintelui Partidului Național Liberal, pentru relația cu mediul de afaceri, cu mediul corporatist și mă bucur că facem, începând cu astăzi, echipă”, a spus Orban.

De la tehnocrat la politician

Bușe a fost ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Dacian Cioloș, poziție din care a aprobat Master Planul General de Transport al României, a înființat Autoritatea de Reformă Feroviară și Compania Națională de Investiții Rutiere prin reorganizarea C.N.A.N.D.R. A activat în industria Auto și a ocupat funcțiile de Director General al Toyota Manufacturing of Canada, Director General al Renault Technologies România și Vicepreședinte Renault Engineering sau coordonator al strategiei Renault pentru Rusia.

Potrivit declarației de avere de pe vremea când era ministru, Buşe deţine o casă de locuit pe o suprafaţă de 450 metri pătrați în Canada şi trei autoturisme. Familia Bușe avea, în 2016, un depozit în valoare de puţin peste 380.000 euro. Peste 715.000 dolari canadieni a economisit familia Buşe în patru fonduri de pensii şi puţin peste 62.000 franci elveţieni într-o asigurare de viaţă. Buşe avea şi un credit în valoare de 100.000 de dolari canadieni de la Royal Bank of Canada. În 2015, fostul ministru a încasat 120.000 de euro de la Renault-Nissan Globale Management, iar soţia acestuia a avut un salariu net în valoare totală de 102.000 dolari canadieni.

A descoperit sentimentul liberal

Fostul ministru tehnocrat nu a dorit să spună de ce nu i s-a alăturat lui Dacian Cioloș în noua formațiune. „Eu cred în PNL, în valorile liberale, și nu este o problemă unde nu m-am dus, este o problemă unde am venit și eu am venit către PNL”, a spus Bușe. Fostul tehnocrat susține că se încrede în valorile PNL. „Doresc să-mi fac datoria de român, de cetățean, datoria civică prin intermediul PNL. Cred în valorile liberale și de aceea am decis să mă alătur în aceste momente destul de critice”, a declarat Bușe.

