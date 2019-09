Contul ar fi fost deschis de către un interpus al fostului coleg al lui Dragnea, Costel Comana, afaceristul găsit spânzurat cu cureaua în toaleta zborului Avianca LR 697 care-l ducea de la Bogotá, Columbia, la San José, Costa Rica, în februarie 2015.

Investigațiile FBI au la bază o plată suspectă către o firmă de lobby din SUA, efectuată în numele lui Dragnea și PSD de către o entitate care pare a nu avea nicio legătură directă cu partidul de guvernământ din România sau cu liderul acestuia.

În anchetă apare și numele lui Costel Comana. Fost coleg al lui Dragnea și partener de afaceri imobiliare. Aceleași surse mai spun că în România au fost audiate deja persoane-cheie de la vârful PSD, susțin surse citate de Comisarul.ro

Fostul șef al SRI, George Maior, a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul Broidy – vizita lui Dragnea pe 10 septembrie.

În primăvara lui 2019 s-a format o comisie rogatorie, prin intermediul căreia autoritățile americane solicită informații în România referitoare la Dragnea și Grindeanu. Printre cei vizați de comisia rogatorie s-ar afla și omul de afaceri Cristian Burci și fiul acestuia, Carlo Burci.

Un juriu federal din New York îl investighează pe Elliott Broidy, cel mai mare fundraiser (responsabil cu strângerea de fonduri) republican, examinând dacă și-a folosit poziția de vicepreședinte al comisiei de învestire a președintelui Donald Trump pentru a încheia afaceri cu lideri străini, potrivit documentelor obținute de The Associated Press și citate de Huffington Post și publicate pe 8 iulie.

Dintr-o citație vizând mai multe persoane transmisă recent comitetului de investire a președintelui Trump rezultă că procurorii caută date despre 20 de persoane și companii. Toți au legături cu Broidy, cu firmele, cu afacerile și contractele sale în domeniul apărării și cu oficiali străini cu care a urmărit să facă afaceri, printre care actualul președinte din Angola și doi politicieni din România, mai scrie Huffington Post.

