Aberant. DIICOT Arad, grijă față de traficanții colaboratori. Instituția a obținut, în instanță, dreptul de a restitui, unei traficante condamnate, banii confiscați. E vorba de banii luați pe Ecstasy și cannabis

DIICOT Arad are grijă față de traficanții colaboratori. Instituția a obținut, în instanță, dreptul de a restitui, unei traficante condamnate, banii confiscați. E vorba de banii luați pe Ecstasy și cannabis. La cererea instituției, Curtea de Apel Timişoara a admis restituirea unei sumă de bani către o traficantă de droguri din orașul de pe Mureș. Este vorba de Mariana Lucaci, condamnată în dosarul ”Șoricioaica”, iar banii respectivi sunt susceptibili a proveni exact din vânzarea unor droguri precum ecstasy, cannabis sau șoricioaică.





Sentința în acest caz s-a dat în luna iunie, nu mai puțin de 7 traficanți de dorguri fiind condamnați. Între ei și femeia menționată. După 11 descinderi care au avut loc în august 2017, în cartierul Checheci din Arad, ”procurorii DIICOT – BT Arad, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Arad, au efectuat percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate cantităţi de pastile ecstasy, cannabis şi un număr de 4.500 de doze de substanţe psihoactive destinate comercializării, precum şi importante sume de bani în lei şi în valută. La sediul DIICOT – BT Arad au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 9 persoane”.

Sentința dată în vară prevedea inclusiv confiscarea banilor proveniți din vânzarea drogurilor. Niciunul din cei șapte traficanţi de droguri care au fost trimişi în judecată, nu a primit, în final, o condamnare cu executare.

DIICOT a cerut restituirea banilor confiscați de la traficanta de droguri

Ba mai mult, DIICOT Arad a făpcut apel dar nu pentru condamnarea cu executare a traficanților periculoși, ci pentru a cere restituirea banilor proveniți din vânzarea drogurilor către una din traficante.

Cum s-a ajuns aici? Aberația e posibilă făcându-se apel la articolul 16 din Legea 143/2000: ”Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art. 2-10, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de droguri beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege”.

Este vorba de Mariana Lucaci. Prin sentința din iunie se arată: ”condamnă inculpata LUCACI MARIANA, la o pedeapsă de: - 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru infracţiunea de trafic de droguri. În baza art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art. 38 alin.1 Cod penal şi cu aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, condamnă acelaşi inculpată la o pedeapsă de: - 9 (nouă) luni închisoare, pentru infracţiunea de trafic cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b din Legea 286/2009 privind Codul penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatei în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 3(trei)) luni închisoare, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă rezultantă de 1 (un) an şi 9 (nouă) luni închisoare. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 1 an, după executarea pedepsei principale. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepselor aplicate inculpatei şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal”.

