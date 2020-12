Săptămânalul „Der Spiegel” anticipează că, din cauza influenței crescânde pe care aripa cea mai extremistă, condusă de Björn Höcke, o câștigă în cadrul partidului politic și, după o urmărire de doi ani, instituția are în vedere supravegherea întregii formațiuni politice și decizia ar putea fi luată în ianuarie.

Chestiunea a fost discutată joi, la Conferința miniștrilor de Interne, unde Haldenwang a raportat despre creșterea în greutate în partid a celei mai extreme fracțiuni, a cărei influență ar fi crescut periculos. Unele dovezi ale acestei influențe crescute ar fi fost adunate la recentul congres al partidului din Kalkar, Renania de Nord-Westfalia, unde Höcke a câștigat aproape jumătate din delegați.

În doar câteva săptămâni, este probabil ca partidul să fie declarat un posibil caz de extremă dreaptă. În prezent, potrivit raportului de informații interne, aproximativ 20% dintre toți membrii partidului aparțin celei mai radicale aripi, care cochetează deschis cu sloganuri neo-naziste și apără principiile politice de natură etnică.

Raportul confidențial afirmă că „partidul în ansamblu ar putea fi urmărit ca un caz suspect”, astfel încât agenții de informații să poată monitoriza activitatea publică și privată a membrilor săi.

Această informaţie apare în aceeași săptămână în care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a primit o delegație AfD la Moscova, în fața căreia a susținut că relațiile dintre Rusia și Germania ar trebui „regândite” și „reiniţiate”. Într-o întâlnire cu trei reprezentanți ai AfD, inclusiv cu copreședintele său, Tino Chrupalla, ministrul rus a declarat că „nu puţine sunt problemele grave care s-au acumulat şi care continuă să se înmulțească” și a mai spus că „apreciem foarte mult contribuția dumneavoastră la menținerea relației noastre, că trebuie regândită și reiniţiată, așa cum se spune acum”, conform declarației făcute după întâlnire și emisă de Kremlin.

„Recunosc că nu am fost prea surprinși de încercările Berlinului de a împiedica călătoria sa în Rusia, de încercările de a ridica obstacole și de a provoca dificultăți tehnice și de protocol. Mai surprinşi am fost, desigur, de dezbaterea internă isterică pe care a declanșat-o această vizită”, i-a spus Lavrov lui Chrupalla, care, la rândul său, a împărtășit „îngrijorarea cu privire la relațiile germano-ruse”. Și a subliniat sprijinul AfD pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei. „Sunt conștient de cât de importante au fost întotdeauna relațiile cu Rusia pentru noi și acest lucru se observă mai ales după sancțiunile împotriva Rusiei și contrasancțiunile introduse de guvernul de la Moscova, care provoacă mari daune țării noastre”, a declarat copreședintele AfD, care se referea și la sancțiunile Statelor Unite împotriva gazoductului rus Nord Stream 2, care va furniza gaze rusești Germaniei prin Marea Baltică. El i-a spus lui Lavrov că Rusia este „un administrator de încredere” și „această lucrare trebuie finalizată, în interesul economiei germane și al politicii energetice a țării”.

Trebuie amintit că poliția germană a pus deja sub supraveghere pentru prima dată o organizație regională a partidului populist, din cauza radicalismului său, în iunie anul trecut. Toate structurile AfD din Brandenburg, statul federal din jurul Berlinului, au fost declarate „un caz suspect și sub supraveghere” de către serviciile de informații, așa cum a raportat atunci Ministerul regional de Interne. În acest land, AfD a ocupat locul al doilea la alegerile regionale din 2019, cu 23,5% din voturi, și a fost supus încă din vară la aceeași supraveghere precum grupurile sau organizațiile considerate o amenințare la adresa democrației sau a statului de drept. În luna martie, autoritățile au plasat cea mai radicală ramură a partidului, „Aripa”, sub supraveghere sub suspiciunea de extremism, lucru care a dus la dizolvarea acesteia.

De atunci, a reieșit că serviciile de informații doreau să monitorizeze mai atent AfD, în special în landul Saxonia. Potrivit informațiilor publicate de „Sächsische Zeitung”, raportul preliminar care justifică această măsură a fost finalizat, iar rezultatele sale sunt acum disponibile pentru Ministerul de Interne. Pentru a fi declarați de xtremă dreaptă, sunt necesare declarații ale membrilor săi sau legăturile cu grupurile neonaziste care să demonstreze acest lucru. Iar în această categorie se încadrează trei dintre deputații regionali, inclusiv Jens Maier.

De îndată ce supravegherea va fi autorizată, contactele dintre membrii partidului ar putea fi interceptate, o procedură care a fost deja solicitată, deoarece, în septembrie 2018, membrii locali ai AfD au participat la revolte în Chemnitz și la „grupuri de vânătoare de străini” convocate prin intermediul rețelelor sociale. Apoi, forțele de securitate s-au plâns de lipsa mijloacelor de prevenire a unor astfel de evenimente.

Articol de Rosalía Sánchez

Traducerea: Rodezia Costea, RADOR