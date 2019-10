UPDATE:

În legătură cu miniştrii propuşi de premierul desemnat, Ludovic Orban, premierul Dăncilă a afirmat că în cadrul comisiilor de specialitate din Parlament aceştia vor fi trataţi corect şi vor primi aviz favorabil dacă sunt bine pregătiţi.

„Noi nu vorbim de ‘beţe în roate’, cei care sunt bine pregătiţi, bineînţeles că vor trece de comisii. Cei care nu sunt bine pregătiţi vor avea aviz negativ, aşa cum s-a întâmplat şi cu miniştrii noştri, aşa cum se întâmplă de fiecare dată, suntem oameni corecţi şi responsabili”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri,

De asemenea, Dăncilă a mai spus că nu poate să gireze un Guvern care nu are un program de guvernare.

„Eu nu pot să girez un Guvern care nu are program de guvernare. Dacă vedeam un program de guvernare în care spunea: nu o să tai pensii şi salarii, de la 1 ianuarie aplic creşterea care este prevăzută în programul de guvernare, nu o să întrerup programele de dezvoltare locală PNDL 1 şi PNDL 2, o să continui investiţiile, nu o să măresc impozitele, nu o să măresc TVA-ul, atunci era un program serios, vedeam că este un program benefic pentru români şi atunci poate votam şi noi. Dar, dacă noi mergem la vot şi votăm acest Guvern condus de Ludovic Orban şi peste o săptămână ia măsuri împotriva românilor, eu atunci ce să fac, sunt parte a acestui… Într-un an de zile, aceste partide-foarfecă ce întotdeauna au ştiut să taie de la români pot face rău românilor, prin votul meu eu girez ceea ce fac ei şi nu putem să facem acest lucru”, a afirmat premierul Dăncilă, potrivit agerpres.ro

Ştire iniţială:

„Eu, când am fost președintele partidului, nu am mai putut să îl suspend, pentru că merita. El trebuia să își dea demisia, a băgat țara în haos și a plecat din țară. E un președinte care nu respectă Constituția României, nu respectă deciziile CCR”, a declarat Viorica Dăncilă.

De asemenea, Dăncilă a mai spus că preşedintele de facto al PNL este Iohannis, asa cu era băsescu pentru PDL.

„Este un om pentru care austeritatea este de bază. A spus, înainte de a fi desemnat premier, că trebuie să trimită oameni acasă, să facă multe concedieri. Am văzut cât de performant a fost ca ministru, când a fost trimis acasă. Noi știm că președintele de facto al PNL este Klaus Iohannis, așa cum la PDL era Traian Băsescu. Avem o trecere de la Băsescu la Iohannis”, a adăugat Dăncilă, potrivit realitatea.ro

