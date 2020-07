Fosta asistentă de la Acces Direct a plecat, ca toată lumea mondenă, la țărmul Mării Negre, în Perla Litoralului, stațiunea Mamaia. Emily Burghelea se distrează tot timpul alături de prieteni, iar acest lucru pare că o prinde de minune deoarece pe fața ei nu se mai văd urmele rimelului care i-a curs pe obraji după ce a fost obligată să-și dea demisia din emisiune.

Emily Burghelea a petrecut până în zorii zilei alături de gașca nebună din care face parte, într-un club de fițe în aer liber, de pe litoralul românesc. Îmbrăcată lejer, Emily a dansat până la răsăritul soarelui, vorba cântelului, a fredonat melodiile și s-a relaxat, utiând de momentele dificile prin care a fost nevoită să treacă.

Mai mult, după câteva ore de odihnă, Emily Burghelea a ieșit la plajă, ocazie cu care a postat ceva și pentru admiratorii săi de pe Instagram.

În urmă cu doar câteva zile, în vreme ce-și făcea bagazele pentrui vacanță, tânăra le-a povestit fanilor, despre o vizită pe care a făcut-o la fostul loc de muncă. Ea a negat informațiile potrivit cărora intenționeaă să se întoarcă în emisiune, precizând că a fost doar ca să-și recupereze niște lucruri și să-și ia rămas bun de la colegii cu care a colaborat.

„Am vorbit cu câțiva oameni care mi-au rămas dragi, dar am plecat repede. Aș vrea să mă înțelegeți drăgălașilor. Nu vreau să mai discut depsre acest subiect…Instanța o s dea verdictul final. Eu am toate probele necesare care dovedesc și că Veronica a fost bătută și că cei de acolo vor să ascundă asta”, a transmis Emily Burghelea pe Instagram.

Fosta asistentă a mai spus că va plăti, în cazul în care i se va cere acest lucru, pentru că a vorbit despre ceea ce i s-a întâmplat Vulpiței.

„Nu am o armată de avocați de partea mea…dar am dreptatea. În mai puține cuvinte, ei îmi cer mie despăgubiri pentru că «le-am pătat» imaginea… Ce lume!!! Încerc să nu mă gândesc la asta. Am plecat la mare. Vă țin la curent. Much love, Emily!” a scris Emily Burghelea, pe contul său de Instagram.