Destinul lui Ashanti Smith din West Sussex este oglinda celui prezentat de filmul „The Curious Case of Benjamin Button”. Dacă în film, care e bazat pe o nuvelă și nu pe fapte reale, procesul de îmbătrânire era inversat, în cazul lui Ashanti era accelerat. Drept urmare, fetița îmbătrânea în fiecare an cât ceilalții copii în 8. De altfel, teribila boală i-a adus sfârșitul prematur.

S-a stins la câteva săptămâni după ce a împlinit 18 ani

Tânăra n-a trăit decât până la majorat, dar trupul ei părea al unei persoane trecute de multă vreme de centenar.

Mama adolescentei, Phoebe Louise Smith, i-a adus un omagiu fiicei sale „geniale și puternice”, care a refuzat să lase boala să-i afecteze spiritul „tare și frumos”.

În momentul morții, alături de Ashanti se aflau mama ei, Phoebe Louise Smith, tatăl Shaine Wickens și de o prietenă de familie, Kayleigh Cartwright. Ashanti i-a adresat mamei sale ultimele cuvinte: „Trebuie să mă dai drumul”.

„Viața lui Ashanti a fost o bucurie. Chiar dacă sindromul i-a afectat mobilitatea, nu a mai avut alte efecte. Avea șoldul rupt și trebuia să fie pus înapoi de trei ori. Apoi în cele din urmă, osul a ieșit din nou și a mers așa, cu un șold rupt. Era o tânără tipică de 18 ani și mi-a plăcut totul la ea. Era strălucitoare, era veselă. Boala nu i-a afectat inima, voința. Se simțea frumoasă în fiecare zi. Toată lumea a iubit-o”. povestește mama adolescentei, citată de Daily Mail.

Cumplitul Sindrom Hutchinson-Gilford

Boala extrem de rară determină îmbătrânirea rapidă a copiilor și deocamdată nu există niciun tratament.

Progeria, cunoscută și sub numele de sindromul Hutchinson-Gilford, este o tulburare genetică extrem de rară, progresivă, care determină c îmbătrânire rapidă a copiilor, începând din primii doi ani de viață.

Copiii cu această boală par, în general, normali la naștere. În primul an, încep să apară semne și simptome, cum ar fi creșterea lentă și căderea părului.

Problemele cardiace sau accidentele vasculare cerebrale sunt cauza principală a decesului. Speranța medie de viață pentru un copil cu progeria este de aproximativ 12 ani, dar unii ating vârsta de 20 de ani sau chiar mai mult.

Nu există deocamdată niciun remediu pentru sindromul Hutchinson-Gilford, dar medicii susțin că cercetările care se fac în momentul de față ne dau speranțe că ar putea fi găsit un tratament.