La 21 de ani, a renunțat la fotbal și s-a călugărit. Ispitele au fost mai puternice

A revenit din nou la viața pe care o avea înainte și a mai jucat fotbal doar pentru scurt timp, la Rădăuți. Apoi, a fost șofer de TIR pentru patru luni și livrator de pizza, însă spune că nu regretă decizia de a se călugări.

„În ultimele luni, nu mai eram conectat deloc la meciuri, la antrenamente. Cum prindeam câte o zi liberă, mă duceam la mănăstirea Noul Neamț, aproape de Tiraspol. Mergeam acolo să mă rog, să citesc. Toți mă întrebau la club ce-i cu mine, că nu mai am vlagă.

Îmi pierdusem și locul în echipă. Nu mai apăream nici măcar pe foaia de joc. Eram însă liniștit în sinea mea. La finalul campionatului mi-au spus că nu mai au nevoie de serviciile mele. Și atunci m-am luminat: Gata, ăsta e momentul să mă călugăresc”, a povestit fostul fotbalist momentul în care și-a dat seama că trebuie să urmeze calea mănăstirii.

Eduard Bandi a avut o legătură puternică cu biserica încă de când era mic

Eduard Bandi a spus că a căutat să intre în biserică încă de când era mic. Locul îl liniștea și nu lipsea niciodată duminica de la Sfânta Liturghie. La școală, nu era un elev strălucit, dar avea convingerea că Dumnezeu îl ajută atunci când mergea la biserică. La fel de mult ca fotbalul, aștepta cu nerăbdare să meargă la Patriarhie în zilele libere de duminică.

„Da. De atunci începusem să procesez în mintea mea acest plan spre călugărie. Căutam și o fată credincioasă să mă însor. Cu asta am trăit în cap ani de zile. Citeam și literatură de specialitate. Dar ca să pleci la mănăstire trebuie să fii nebun de legat. Altfel nu te duci”, a mărturisit Eduard Bandi.

Numai că, nici la mănăstire nu a putut să stea prea mult, deoarece nu se simțea împlinit în totalitate. Acesta a dezvăluit că pentru a urma o asemenea cale trebuie să fii puternic, iar el își va reproșa toată viața faptul că nu a mai putut rezista.

A renunțat la haina monahală și și-a întâlnit marea dragoste

Viața lui s-a schimbat complet în 2017, când a întâlnit-o pe Laura, cea cu care avea să întemeieze o familie. „După ce am părăsit Putna, am cunoscut-o pe Laura. Avem un băiat de cinci ani. Aș prefera să facă tenis de câmp, nu fotbal. Și la mănăstire îl las dacă vrea. Am învățat să fiu foarte tolerant, nu să văd doar înainte, precum calul. Îl voi încuraja în orice direcție va alege”, a spus fostul fotbalist.

În acest sens, Eduard Bandi a spus că tinerii care aleg să intre în viața monahală și petrec câțiva ani în mănăstire ca frați începători, au opțiunea de a se întoarce în lume pentru a se căsători în cazul în care nu pot să ducă povara vieții monahale. Așadar, căsătoria lor este considerată a doua căsătorie, potrivit playsport.ro.