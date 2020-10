Denise Rifai nu a ascuns faptul că Realitatea a însemnat foarte mult pentru ea. Iar decizia de a părăsi această televiziune „într-o secundă”, a fost una dintre cele mai grele din viața sa.

Rifai a explicat și de ce plecarea de la Realitatea a dărâmat-o atât de tare. Aceasta a lăsat să se înțeleagă faptul că, într-un fel, oamenii în care a avut încredere au trădat-o.

„Eu n-am avut niciodată-niciodată probleme cu încrederea în mine. Eu știu cine sunt de când m-am născut. Iubesc ceea ce fac. Am fost foarte supărată pentru că mi-am dat seama că e foarte greu să găsești o oază în universul acesta intern, unde structura respectivă să își asume un jurnalist care să fie corect. Eu mi-am dat seama că eu am foarte puține zone unde aș putea să am o emisiune corectă”, a mai spus Rifai.