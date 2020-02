Bianca Drăgușanu a preferat să nu asculte ce spun gurile rele, dar a venit vremea ca fosta soție a lui Victor Slav să mărturisească adevărul, pentru a nu lăsa loc de interpretări.

„Nu mi-am scos coaste, am slăbit vreo 20 de kg. Talia mea s-a micșorat mai ceva ca în adolescență, chiar am dimensiunile alea, 95-60-95. Eu sunt foarte înaltă, am 1.80 m.

Nu mi-am scos coaste, dar la un moment dat, pentru că se exagerează foarte mult, i-am zis doctorului meu:

Haide, domnule, să facem! El mi-a zis: Doamne ferește, ești nebună, n-ai nevoie”, a spus Bianca Drăgușanu la ‘Vorbește lumea.

Bianca are o talie atât de mică din cauza faptului că a slăbit foart mult, dar, spune ea, și exercițiile pe care le face în sala de sport o ajută mult.

Te-ar putea interesa și: