EVZ Special A pus România pe harta sportului internațional. Clubul Sportiv Dinamo București, câștigător la Gala Premiilor Capital







Revista Capital a organizat pe 16 decembrie 2024 Gala Premiilor Capital, un eveniment dedicat recunoașterii și premierei realizărilor personalităților și companiilor din societatea românească. Printre câștigătorii serii s-a numărat și Clubul Sportiv Dinamo București.

Clubul a fost premiat la categoria Sport. Acesta a primit distincția pentru „Clubul sportiv care a obținut cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de vară de la Paris, 2024”. Președintele Clubului Sportiv Dinamo București, Ionuț Adrian Popa, nu a putut fi prezent la Gală. Premiul a fost ridicat de Sorina Bucur. De asemenea, câteva cuvinte au venit din partea lui Virgil Munteanu, director executiv Capital.

„Bună seara. Ionuț (n.r. Ionuț Adrian Popa), președintele Clubului nu a reușit să ajungă. O să vă spun eu câteva cuvinte de ce am dat premiul pe lângă acest rezultate deosebite din acest an (n.r. rezultatele de la jocurile Olimpice de la Paris). În curând Clubul Dinamo va începe un amplu proces de reconstrucție a bazei sportive și, totodată, de management integrat în așa fel încât să devină un club fanion nu numai pentru România ci și pentru Europa. Acest lucru se va întâmpla în acest ciclu olimpic în așa fel încât în cei patru ani care ne rămân de acum încolo să obțină chiar mai multe medalii. Eu i-am zis că acest premiu i-l dau și pentru încurajare în așa fel încât să se întâmple aceste lucruri de care am vorbit deja cu el”, a transmis Virgil Munteanu.

Întregul eveniment poate fi urmărit aici.

Clubul Dinamo a arătat că sportul din România contează

România s-a clasat pe locul 23, după rezultate, în topul celor 84 de națiuni care au luat medalii la Jocurile Olimpice. Au fost aproape 11.000 de alteți la Olimpiadă, din 204 țări, la care se adaugă echipa refugiaților. Sportivii români au câștigat nouă medalii: 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz.

S-a realizat și o clasificare a sportivilor pe cluburi la JO de la Paris. Astfel, 42 dintre ei provin de la CSA Steaua, iar 37 de la CS Dinamo. Șapte sportivi sunt de la CSM București, clubul Primăriei Capitalei, iar cinci de la CS Rapid.

Realizările Clubului Dinamo

Sunt peste 60 de ani de performanţe olimpice, acumulate în 17 ediţii ale Jocurilor Olimpice. Şi sunt 174 de sportivi medaliaţi cu aur (37), argint (62) şi bronz (75) la aceste competiţii supreme ale sportului mondial. Fără toate aceste performanţe, însuşi sportul românesc ar fi fost cu mult mai sărac şi mai puţin vizibil în universul olimpic. În total, alb-roşiii au cucerit nu mai puţin de 131 de medalii (38 de aur - 44 argint - 49 bronz), peste 30 la sută din totalul medaliilor obţinute de ţara noastră în cei 97 de ani de la prima medalie olimpică românească (bronz la Paris, în 1924)!

Clubul Dinamo, la Jocurile Olimpice de la Paris

Contribuţia olimpică dinamovistă reprezintă peste 40% din palmaresul olimpic al României în toată istoria sa!

7 medalii: 3 de aur – David Popovici (200 liber), Marian Enache (canotaj / dublu vâsle). Maria Lehaci, Amalia Beres, Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Victoria Petreanu (canotaj / 8+1); 3 de argint – Ancuța Bodnar (dublu vâsle), Ionela Cozmiuc (dublu vâsle categorie ușoară), Roxana Anghel (dublu rame); 1 de bronz – David Popovici (100 m liber)

7 campioni olimpici: David Popovici, Marian Enache, Maria Lehaci, Amalia Bereș, Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Victoria Petreanu

11 contribuții individuale la palmaresul de medalii al României (David Popovici 2, Ancuța Bodnar 2, Roxana Anghel 2, Marian Enache 1, Maria Lehaci 1, Amalia Beres 1, Victoria Petreanu 1, Ionela Cozmiuc 1)

Dinamo, cel mai titrat club sportiv din România la JO

„Performanțele sportive de la Dinamo se măsoară în medalii și trofee”, scria Dinamo în luna mai, la aniversarea a 76 de ani de la înființare. Au fost obținute 131 de medalii obținute la Jocurile Olimpice. Dintre acestea, 38 au fost de aur, 44 de argint și 49 de bronz. La Campionatele Mondiale s-au obținut 1.378 de medalii, iar la Campionatele Europene 2.133. De asemenea, s-au obținut și 10 Trofee de Cupa Campionilor Europeni, în prezent Champions League.

Georgeta Damian-Andrunache, cunoscută anterior ca Georgeta Damian înainte de căsătoria cu canotorul Valeriu Andrunache, este una dintre cele mai remarcabile sportive din istoria canotajului românesc și internațional. Este a doua cea mai bună canotoare a lumii, după Elisabeta Lipă. Cariera sa impresionantă inseamnă multiple titluri mondiale și olimpice, care au consolidat poziția României pe harta canotajului mondial.

Gala Premiilor Capital

Anual, revista Capital premiază personalitățile remarcabile din România. Prin viziune, determinare și performanță, ele devin exemple de urmat pentru societatea noastră. Indiferent de domeniul de activitate - economic, politic, social, sportiv, medical sau media - laureații din cadrul Galei Premiilor Capital din 16 decembrie sunt recunoscuți pentru excelența lor.

Evenimentul reunește anual peste 150 de participanți. Este oferită o oportunitate valoroasă pentru întâlniri între cei mai importanți specialiști din diverse industrii. Totodată, în cadrul Galei, a fost lansat și proiectul special „Capital Top 300 cei mai bogați români”.