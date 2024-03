Monden Destinul tragic al unui mare actor. Respins de apropiați, a sfârșit într-un subsol







Actorul Dan Tomescu a murit. El suferea de cancer la gât, iar medicii nu l-au mai putut salva. Acesta va fi înmormântat astăzi, la cimitirul Sfânta Vineri. Tomescu, recunoscut pentru show-urile travesti, a jucat în reclame, în seriale cunoscute precum La Bloc, Băieții Răi și Clanul, dar și în 'Queen Marie of Romania'-2019, 'Not Guilty'-2017 și în 'Vlad'.

Dan Tomescu pierduse tot

În urmă cu câțiva ani, actorul și-a pierdut casa și a ajuns să trăiască la mila colegilor săi de breaslă. El a declarat că a ajuns la capătul puterilor și că a rămas fără tot ce avea mai de preț.

„Anul trecut am fost evacuat din casă, efectiv m-am trezit cu mascații peste mine. Stăteam toata ziua și mă întrebam de ce nouă și ce o să ni se întâmple. Și am avut o prietenă care mi-a oferit un apartament în care să stau o luna de zile. M-am dus la asistența socială și le-am spus că nu am nici serviciu, nici casă. Am susținut și eu prin munca mea cinstitită țara asta, plătind impozite. Nu dețin nicio proprietate, mașini, bunuri, n-am nimic. Decât un loc de veci, lânga mama mea', declara Dan Tomescu în 2014.

A ajuns să stea într-un demisol

În 2015, Tomescu a fost nevoit să se mute într-un demisol. El a declarat că singurul rol pe care l-a primit în perioada respectivă a fost de la Giulia Nahmany și că nu știe cum se va descurca.

„Acesta este un demisol unde locuiesc. Unul dintre cei care locuiesc în această casă mi-au oferit posibilitatea să locuiesc aici. Pentru că am fost liber profesionist, la cei 56 de ani am ajuns ca singurul meu venit să fie acela de la CREDIDAM, pentru drepturile obținute din peliculele în care am jucat. Adica 20 de lei. Noroc ca m-a chemat Giulia Nahmany și mi-a oferit un rol mic într-un film”, se plângea artistul, în anul 2014.

Nimeni nu l-a ajutat pe Dan Tomescu

În urmă cu ceva vreme, actorul a povestit că a cerut ajutorul multor vedete, precum Florin Piersic, Loredana Groza și Luminița Anghel, dar că n-au vrut să-l ajute. El a mai spus că are un CV foarte bogat, dar că nimeni nu-l bagă în seamă.

„Am zis că dacă sunt populari în Romania, vedete incontestabile, am zis să încerc, poate… Stau cu CV-ul lângă mine, am aplicat inclusiv o societate de cablu. Florin Piersic mi-a zis la un moment dat … sigur, că mă știe, pentru că eu am debutat la Teatrul Național, unde am fost regizor de culise, figurație.. Am apelat și la Loredana Groza, pe care o știu de 20 de ani. Mi-a cunoscut familia. Mi-a zis că nu mă poate ajuta. Mi-a zis ca nici pe fratele ei nu-l ajută. Luminița Anghel mi-a zis că este suparată și are probleme, și nu am mai insistat. Nimeni nu are nicio obligație față de mine. Categoric!”, a mai spus Tomescu, potrivit Viva.