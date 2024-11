Monden A murit omul din spatele vocii You've got mail de la AOL. Cum a ajuns cunoscut







Elwood Edwards, omul din spatele vocii „You've got mail” de la AOL, a murit la 74 de ani. Fiica sa, Heather Edwards, a anunțat tragica veste. Acesta a edecat din cauza unor complicaţii apărute după un accident vascular cerebral suferit la sfârşitul anului trecut.

Elwood Edwards a murit

El a înregistrat mesajul său iconic în 1989, chiar în sufrageria sa. Expresia „You’ve got mail” a devenit un simbol cultural la sfârşitul anilor ’90 şi a inspirat chiar titlul filmului din 1998, „You’ve Got Mail,” cu Tom Hanks şi Meg Ryan.Omul de radio și televiziune a fost plătit cu 200 de dolari pentru mai multe înregistrări, care includeau şi alte mesaje celebre ale AOL, precum „Welcome”, „Goodbye” şi „File’s done.”

Vocea lui a devenit inconfundabilă

Vocea lui Edwards a devenit inconfundabilă pentru milioane de utilizatori AOL din întreaga lume, dar el a fost o fire discretă. În 2015, acesta a apărut în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” pentru a repeta faimosul mesaj, lucru care l-a adus din nou atenţia publicului.Edwards şi-a început cariera în radio şi a continuat în televiziune, unde a lucrat ca prezentator meteo. Acesta a încercat să stea cât mai mult în spatele camerei.

S-a făcut film după expresia „You've got mail”

În 1998 a apărut filmul „You've got mail”. În 1999, filmul a câștigatpremiul Golden Screen, Tom Hanks a fost nominalizat la American Comedy Award pentru cel mai amuzant actor și la Blockbuster Entertaiment Award, iar Meg Ryan a câștigat Blockbuster Entertaiment Award și a fost nominalizată la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță.

