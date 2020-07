Actrița, dansatoarea și producătoarea care a jucat și în serialul science-fiction M.A.N.T.I.S. a murit din cauza cancerului, la doar o zi după ce împlinise 55 de ani.

La finalul unei bătălii crunte, Galyn Gorg a pierdut lupta cu cancerul pulmonar, veste care i-a întristat teribil pe fanii frumoasei actriţe americane.

În afară de celebrul serial The Fresh Prince of Bel-Air, în care l-a avut partener pe starul Will Smith, ea a mai jucat și în Robocops 2.

Anunţul decesului a fost lansat de sora ei pe Facebook, care a transmis celor care au cunoscut-o şi care o apreciau că boala că se instalase „în tot corpul și în plămâni”.

După ce a fost diagnosticată, medicii i-ar fi transmis actriţei că mai are de trăit doar câteva zile, dar ea a rămas optimistă în ciuda acestui verdict sumbru.

Familia acesteia a avut la rândul ei moralul ridicat şi a făcut toate eforturile pentru a-i salva viaţa, iar sumele cheltuite au fost uriaşe.

Astfel, în prezent, rudele ei au comunicat că au deschis un cont în care cei care doresc pot dona pentru a strânge suma necesară înmormântării.

„Medicii au susținut că are doar câteva zile, poate o săptămână pentru a trăi, iar după ce a rămas optimistă și s-a rugat pentru o minune, cu tristeţe anunţăm că a murit.

Nu știam cât de bolnavă era, deoarece diagnosticul a fost un șoc pentru întreaga familie. Am cumpărat bilete pentru Oahu (n.r. – insulă în Hawaii) fără să ne gândim, întrucât primea tratament acolo.

Deoarece am cheltuit mult timp și bani, acum căutăm donații pentru serviciile funerare.

Dacă este posibil, vă rugăm să ne distribuiţi anunţul. Vrem să o trimitem frumos, deoarece inima și spiritul ei au fost pline de generozitate, dragoste, bunătate, iertare și compasiune”, a fost mesajul venit din partea familiei îndoliate.

Pe profilul de pe IMDB al lui Galyn se arată că ea trebuia să apară în filmele Teller Camp și RoboDoc: The Creation of Robocop.

Gorg s-a născut în Los Angeles, California, mama ei fiind realizatoarea de documentare Gwyn Gorg, iar tatăl regizorul și scriitorul Alan Gorg.

Foto: Galyn Gorg si Will Smith

sursa: Daily Star