Monden A murit o concurentă de la MasterChef. Avea doar 38 de ani







O tânără care a cucerit inimile publicului în emisiunea „MasterChef” a pierdut lupta cu viața la doar 38 de ani, în urma unui tragic accident rutier. Este vorba despre Yanin Campos, participantă în cel de-al patrulea sezon al show-ului culinar din Mexic, care a decedat pe 4 august, după ce a fost implicată într-un accident de mașină în orașul Chihuahua, statul natal.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 2 august, când Campos conducea autoturismul său pe o stradă din capitala statului. Mașina sa a lovit un vehicul staționat, iar impactul a fost suficient de grav pentru a-i provoca răni severe.

Transportată de urgență la Spitalul Christus Muguerza del Parque, tânăra a fost internată în secția de terapie intensivă, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a decedat două zile mai târziu.

Fratele ei, Raúl Campos, a confirmat vestea tragică pe rețelele sociale și a anunțat că înmormântarea va avea loc în orașul lor natal, Chihuahua. Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Printre ipotezele investigate se numără viteza excesivă, neatenția la volan sau condițiile de trafic în momentul coliziunii.

Yanin Campos și-a câștigat faima prin participarea la „MasterChef Mexic” în 2018, când s-a clasat între primii șase concurenți. Carisma și pasiunea pentru gătit au atras simpatia publicului, ceea ce i-a permis să revină în ediția specială „MasterChef: La Revancha” un an mai târziu. Deși a fost eliminată pe locul 11 în această competiție, ea a rămas o prezență apreciată în comunitatea fanilor show-ului.

Dincolo de cariera în televiziune, Campos a avut o viață dedicată și în domeniul sănătății, lucrând ca asistentă medicală în Chihuahua. De asemenea, a fost activă și ca creator de conținut pe platforme digitale, unde și-a construit o altă audiență.

Tragedia care a lovit-o pe Yanin Campos aduce aminte și de alte pierderi din lumea show-urilor culinare. În urmă cu câțiva ani, și Paul Chirilă, concurent la „Chefi la cuțite” a murit.