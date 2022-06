A murit Julee Cruise, faimoasă pentru muzica din Twin Peaks: „A părăsit acest tărâm în propriile ei condiții”. VIDEO

Anunțul a fost făcut Edward Grinnan, de soțul artistei, în care spune că s-a stins din viață la vârsta de de numai 65 de ani. Artista Julee Cruise Faimoasă pentru muzica din operele cinematografice, Julee Cruis a încetat din viață „în proprii săi termeni”, după cum a mărturisit soțul ei.

Soțul ei, Edward Grinnan, a scris pe Facebook: „A părăsit acest tărâm în propriile ei condiții. Fara regrete. Ea este în pace… I-am cântat melodia lui B-52 Roam în timpul tranziției ei. Acum va hoinări pentru totdeauna. Odihnește-te în pace, iubirea mea.”

Cel mai faimos cântec al artistei a fost instrumentalul Falling, scris de Angelo Badalamenti, care a fost folosit pentru serialul TV iconic a lui David Lynch – Twin Peaks – care a debutat în 1990. Melodia care a avut versurile scrise de David Lynch a ajuns în topurile din întreaga lume. Cântecul a fost pe 7 în topurile din Marea Britanie și un adevărat hit în Europa, în timp ce în Australia a ajuns pe prima poziție.

Julee Cruise a apărut în serialul Twin Peaks cântând la barul din oraş

Ea a apărut ca personaj în Twin Peaks, cântând în barul orașului și în spin-off-ul său Twin Peaks: Fire Walk With Me. Ea a mai apărut în Twin Peaks: The Return, al treilea sezon al serialului lui Lynch, în 2017.

În 2018, ea a vorbit eroul principal al serialului: „Parcă aș fi sora lui mai mică: nu-ți place că fratele tău mai mare îți spune ce să faci. Uneori poate avea aceste crize de furie. I-aţi văzut vreodată temperamentul… Oricine poate arăta amuzant când se enervează David. Dar il iubesc”.

Julee Cruise s-a născut în 1956 în Iowa, în Statele Unite și la vârsta de 30 de ani a început colaborarea sa cu David Lynch, pentru filmul său Blue Velvet. De alfel, acela a fost și momentul în care Julee Cruise a devenit cunoscută, după colaborarea cu Angelo Badalamenti pentru acest film.

A câștigat un premiu Grammy pentru „Cel mai bun instrumental pop”

Artista s-a consacrat din punct de vedere profesional odată cu apariția coloanei sonore a serialului Twin Peaks. Mai mult decât atât, aceasta a devenit cea mai bine vândută coloană sonoră din toate timpurile. Piesa “Falling” a câștigat un premiu Grammy pentru „Cel mai bun instrumental pop”. Artista Julee Cruise a venit la București în anul 2011 în cadrul unui show spectaculos.

O altă colaborare cinematografică de mare profil a avut loc în 1991, cu coloana sonoră a Wim Wenders Until the End of the World.

Albumele ei au fost sporadice: a lansat The Voice of Love în 1993 – trei dintre melodiile sale din Twin Peaks: Fire Walk With Me – apoi The Art of Being a Girl în 2002 și My Secret Life în 2011. De asemenea, a făcut un turneu ca membru al grupului. B-52 în anii 1990 și alte apariții includ cântând alături de Pharrell Williams pe piesa Class System a duo-ului hip-hop Handsome Boy Modeling School. În 2018, ea a anunțat că a fost diagnosticată cu lupus și s-a plâns de durere cronică, scrie theguardian.