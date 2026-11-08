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A murit Gabriel Farcaș, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Trupul său va fi repatriat

A murit Gabriel Farcaș, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Trupul său va fi repatriatGabriel Farcaș. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Gabriel Farcaș, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, a murit sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în Statele Unite ale Americii, unde se stabilise în urmă cu mai mulți ani. Fostul politician și-a desfășurat activitatea în administrația locală și județeană, dar și în cadrul Autorității Rutiere Române. Trupul său urmează să fie adus în România, pentru înmormântare, la Roman.

Cristian Gabriel Farcaș a ocupat mai multe funcții publice de-a lungul carierei, fiind implicat atât în activitatea politică a municipiului Roman, cât și în conducerea Consiliului Județean Neamț.

În 2015, acesta a decis să renunțe la mandatul de consilier județean și să rămână în Statele Unite, alături de familie. Decesul său a survenit sâmbătă, 7 noiembrie, iar înmormântarea este pregătită în România.

Cine a fost Gabriel Farcaș, fostul vicepreședinte al CJ Neamț

Gabriel Farcaș era inginer de profesie și absolvise o facultate cu profil tehnic din Iași. Ulterior, și-a continuat pregătirea academică în domeniul științelor politice și al dreptului european.

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Cariera sa profesională a inclus și activitatea în cadrul Autorității Rutiere Române, instituție în care a deținut poziții de conducere atât în județul Neamț, cât și la nivel național.

În paralel, acesta s-a implicat în administrația publică și în organizațiile politice din Roman, ocupând succesiv mai multe funcții la nivel municipal și județean.

Funcțiile politice ocupate de Gabriel Farcaș

Gabriel Farcaș și-a început activitatea politică în Partidul Social Democrat, unde a ajuns vicepreședinte al organizației municipale PSD Roman. Ulterior, în urma schimbărilor produse pe scena politică, a trecut la Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR).

În cadrul acestei formațiuni, a preluat conducerea organizației municipale Roman. De-a lungul activității sale în administrația publică, Farcaș a fost ales consilier local în municipiul Roman și a ocupat ulterior un mandat de consilier județean.

În iunie 2012, a devenit vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. La momentul respectiv, conducerea instituției era asigurată de Culiță Tărâță, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, decedat între timp.

Gabriel Farcaș a făcut parte din echipa de conducere a instituției până în februarie 2013. După încheierea mandatului de vicepreședinte, acesta și-a continuat activitatea în Consiliul Județean Neamț, în calitate de consilier județean.

Lumânări

Sursa foto: Pixabay

Gabriel Farcaș s-a stabilit în Statele Unite în 2015

În anul 2015, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț a decis să își încheie activitatea din administrația județeană. Acesta a renunțat la mandatul de consilier județean și a ales să rămână în Statele Unite ale Americii, unde se afla alături de membrii familiei.

Plecarea sa a marcat încheierea unei perioade în care ocupase mai multe funcții în administrația publică și în organizațiile politice din Roman și județul Neamț. Deși s-a stabilit peste Ocean, Gabriel Farcaș a rămas cunoscut în municipiul Roman, localitate în care își desfășurase o parte importantă a activității profesionale și politice.

Foștii colegi și apropiații săi îl cunoșteau atât din perioada în care activase în partidele politice, cât și din mandatele deținute în instituțiile administrației publice.

Gabriel Farcaș va fi înmormântat la Roman

Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț a încetat din viață sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în Statele Unite ale Americii. Potrivit informațiilor prezentate, trupul neînsuflețit al acestuia urmează să fie repatriat.

Înmormântarea va avea loc la Roman, municipiul în care Gabriel Farcaș și-a desfășurat o parte considerabilă a activității publice și profesionale.

Data ceremoniei funerare nu a fost comunicată în informațiile disponibile.

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