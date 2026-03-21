A murit fostul procuror special Robert Mueller. Este cel care l-a vânat pe Trump sub acuzația că ar fi conspirat cu Rusia pentru a fi ales

Fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI) și fost procuror special în cazul deschis contra actualului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, Robert Mueller, a murit sâmbătă, la vârsta de 81 de ani, potrivit The New York Post.

„Cu profundă tristețe, vă împărtășim vestea că Bob a decedat aseară. Familia sa solicită respectarea vieții private”, a declarat familia lui Mueller într-un comunicat distribuit pe rețelele de socializare.

Robert Mueller suferea de boala Parkinson, dar cauza morții sale nu a fost anunțată.

Președintele Trump a avut o reacție neobișnuită la moartea fostului director al FBI și procuror special Robert Mueller cu o postare pe Truth Social.

„Robert Mueller tocmai a murit. Bine că a murit. Acum nu mai poate face rău oameni nevinovați! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris el la scurt timp după anunțarea morții lui Mueller.

Robert Mueller a fost director al FBI între 2001 și 2013. Apoi a fost numit procuror special și însărcinat cu investigarea alegerilor din 2016 și cu acuzațiile care au fost lăsate să umbrească tot primul mandat de președinte al lui Donald Trump.

Fostul procuror special a susținut că Rusia ar fi intervenit, în principal pe rețelele sociale, cu intenția de a-l avantaja pe Trump.

Dar, până la urmă, Robert Mueller nu a găsit nicio dovadă de conspirație criminală între stafful de campanie al lui Trump și Rusia.

Însă Robert Mueller a refuzat să-l exonereze oficial pe Donald Trump, în ciuda lipsei de dovezi.

Recent, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a retras o citație adresată lui Robert Mueller pentru a depune mărturie în ancheta comisiei privind Jeffrey Epstein, după ce familia sa a declarat că acesta suferă de boala Parkinson.