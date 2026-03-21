International Breaking news

A murit fostul procuror special Robert Mueller. Este cel care l-a vânat pe Trump sub acuzația că ar fi conspirat cu Rusia pentru a fi ales

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI) și fost procuror special în cazul deschis contra actualului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, Robert Mueller, a murit sâmbătă, la vârsta de 81 de ani, potrivit The New York Post.

„Cu profundă tristețe, vă împărtășim vestea că Bob a decedat aseară. Familia sa solicită respectarea vieții private”, a declarat familia lui Mueller într-un comunicat distribuit pe rețelele de socializare.

Robert Mueller suferea de boala Parkinson, dar cauza morții sale nu a fost anunțată.

Reacția lui Trump: Acum nu mai poate face rău unor oameni nevinovați

Președintele Trump a avut o reacție neobișnuită la moartea fostului director al FBI și procuror special Robert Mueller cu o postare pe Truth Social.

MAE a identificat românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarine nucleare britanice alături de un iranian
Nouă terapie experimentală pentru cancer. Ar putea fi tratat cu ajutorul bacteriilor modificate genetic
„Robert Mueller tocmai a murit. Bine că a murit. Acum nu mai poate face rău oameni nevinovați! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris el la scurt timp după anunțarea morții lui Mueller.

Muller este cel care l-a vânat pe Trump, fără succes, în dosarul „interferenței rusești”

Robert Mueller a fost director al FBI între 2001 și 2013. Apoi a fost numit procuror special și însărcinat cu investigarea alegerilor din 2016 și cu acuzațiile care au fost lăsate să umbrească tot primul mandat de președinte al lui Donald Trump.

Fostul procuror special a susținut că Rusia ar fi intervenit, în principal pe rețelele sociale, cu intenția de a-l avantaja pe Trump.

Dar, până la urmă, Robert Mueller nu a găsit nicio dovadă de conspirație criminală între stafful de campanie al lui Trump și Rusia.

Însă Robert Mueller a refuzat să-l exonereze oficial pe Donald Trump, în ciuda lipsei de dovezi.

Recent, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a retras o citație adresată lui Robert Mueller pentru a depune mărturie în ancheta comisiei privind Jeffrey Epstein, după ce familia sa a declarat că acesta suferă de boala Parkinson.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:35 - Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
22:26 - Cum gătesc restaurantele somonul astfel încât să nu se ardă și să rămână gustos
22:14 - MAE a identificat românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarine nucleare britanice alături de un ...
22:05 - Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
21:59 - Oltenia - ziua celei mai „fierbinți” regiuni istorice românești
21:47 - Nouă terapie experimentală pentru cancer. Ar putea fi tratat cu ajutorul bacteriilor modificate genetic

HAI România!

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Proiecte speciale