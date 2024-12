Monden A murit actorul Thom Christopher, gangsterul din „One Life to Live”







Thom Christopher, cunoscut pentru interpretarea gangsterului Carlo Hessler în serialul ABC „One Life to Live”, a murit. Avea 84 de ani.

Thom Christopher, succes după apariția în telenovele

Născut pe 5 octombrie 1940, în Queens, Christopher a urmat cursurile colegiului Ithaca, a studiat actorie la Neighborhood Playhouse și a apărut pe Broadway în anii 1970 în piesele Henric al IV-lea, Noël Coward în Two Keys și Cezar și Cleopatra.

Moartea sa a fost confirmată de colegul de platou din OLTL, Anthony Crivello, pe Facebook, care a și postat poze din timpul petrecut împreună în telenovelă. Crivello a jucat rolul fiului său.

„A fost o perioadă minunată, ore dificile și zile lungi, dar fiecare minut a fost plin de bucurie”, a scris Crivello.

Originar din New York, Christopher și-a început cariera în telenovele în anii '50, jucând rolul lui Noel Douglas în The Edge of Night, conform deadline.com.

A continuat ca actor de telenovele, având roluri în Cannon, Kojak, The Eddie Capra Mysteries, T.J. Hooker, Hunter, Murder, She Wrote și Simon & Simon.

În 1990, a semnat un contract cu OLTL de la ABC, interpretându-l pe mafiotul Carlo Hessler.

Thom Christopher, premiul Daytime Emmy

Personajul a fost eliminat după doi ani, dar munca nu s-a încheiat pentru Christopher; el a început să-l joace pe Mortimer Bern, geamănul lui Carlo, în mod intermitent între 1996 și 2008.

Personajele din telenovela „One Life to Live” i-au adus lio Thom Christopher premiul Daytime Emmy.

Christopher a continuat să joace rolul lui Dante Partou în Loving din 1993 până în 1994. De asemenea, a avut un rol ca Col. Dax în Guiding Light la începutul anilor 2000.

Christopher a adunat manuscrisele soției într-o carte

După moartea soției sale, Christopher „și-a dedicat ultimii ani din viață revizuirii manuscriselor ei vechi, adunându-le într-o carte care a fost și publicată”, a postat prietenul său fotograful Steven Bergman.

„El a spus mereu că ea nu a plecat cu adevărat, ci era doar în „o altă cameră” și că într-o zi o va întâlni acolo”, a mai notat el

„Fie ca Thom să zboare pe aripile îngerilor pentru a fi alături de iubita sa Judith și să se bucure din nou de compania lor, lângă porțile de perlă ale cerului,” a scris colegul său de platou, Anthony Crivello pe Facebook.