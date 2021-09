A mai murit o ziaristă. Avea doar 46 de ani și era ultimul membru al unei cunoscute familii de jurnaliști care s-a stins

Viața a făcut ca să fiu cu acești oameni cumva într-o apropiere, dar și o îndepărtare, ceva ce numai viața cu program haoitic a vechilor jurnaliști o poate înțelege. Eram vecini, stăteam pe aceeași stradă, dar ne vedeam, drumurile ni se intersectau rar. De când cu pandemia, și mai rar, fiindcă locuințele ne-au devenit închisori.

De ieri, nimeni din această familie nu mai există. Mama – Areta Șandru, tata – Florian Popa Micșan și fiica – Mireille Astrid Popa au plecat la vârstele de 40 de ani, 67 și 46 de ani. Ca într-un blestem.

Areta Șandru, ziaristă, poetă și scriitoare

Cu Areta Șandru, ziaristă la Tineretul liber, am fost foarte puțin timp colegă de redacție, fiindcă eu abia intrasem în presă, iar ea abia intrase în faza bolii care a răpus-o. Dar mi-o amintesc ca pe „poeta și scriitoarea noastră”, așa cum mi-a fost prezentată tânăra micuță de unul dintre colegi. Mi-o amintesc și pentru că moartea sa la 40 de ani a produs un șoc imens în redacție. Nimeni nu se aștepta, toți o iubeau, iar în urma ei rămânea o fetiță de câțiva anișori.

Areta a murit în 1991. Iar anul trecut, fiica ei, ziarista Mireille Astrid Popa a postat pe un site de cultură câteva rânduri. Am să le reproduc pentru că ele cuprind toată esența despre cine a fost Astrid Șandru, fiica unor învățători dintr-un sat din județul Satu Mare.

Amintiri după 29 de ani

„ Azi se implinesc 29 de ani de cand scriitoarea si jurnalista Areta Sandru isi incheia povestea vietii. Avea 40 de ani. A plecat ceva mai devreme decat unii dintre colegii ei de redactie si de scris. I-au urmat la diverse varste, dar tot prematur, alti scriitori si jurnalisti de la Tineretul Liber – Sorin Preda, Cornel Ostahie, Constantin Stan, Pavel Perfil, Laurentiu Olan, Dan Mucenic. Areta Sandru a lasat in urma ei 6 carti (5 de proza si una de publicistica). Era membra a Uniunii Scriitorilor din Romania. A avut o fiica, un copil frumos si bun, care ii seamana in multe privinte, nu doar la talentul scrisului, jurnalista, ci mai ales la frumusetea sufletului – Astrid Mireille Popa. Areta Sandru traieste in gandurile celor care au cunoscut-o”.

Foști colegi ziariști, despre Areta

„Emilia Vasiliu: Dumnezeu sa o odihneasca! Avea atata forta in trupsorul ei fragil. A plecat prea devreme si a lasat in urma ei doua suflete dragi, al caror zbor s-ar fi petrecut la o alta altitudine daca ar fi avut-o alaturi ca sa se inspire si ca sa lupte.

Cleopatra Lorintiu: Areta era o fiinta speciala, avea simtul observatiei, verva de reporter, verb de prozatoare, fler de jurnalista. Un destin nemilos, nedrept, greu de gandit.

Serban Cionoff: Areta Sandru, un nume pe care il port intr-un ales ungher de suflet si pe care il voi rosti mereu cu un deosebit respect si cu regretul ca soarta nemiloasa a facut ca ea sa ne paraseasca atat de devreme. Fie-i luminoasa si mereu pura amintirea!”

Florian Popa Micșan, ziarist și sociolog

Tata. Soțul Aretei Șandru s-a trezit la 40 de ani văduv, cu o fetiță de 5 ani lângă el. O tragedie. Florian Popa Micșan nu s-a mai căsătorit niciodată și și-a crescut singur fiica.

Era sociolog la bază, dar îndrăgostit de scris, călărășanul care „a băut apă din Borcea” – cum se spune în orașul din sudul țării unde avem și eu bunica maternă – a ales să fie ziarist la București. Semnătura lui a apărut în multe din cele mai semnificative ziare și reviste.

A fost un om drept, un ziarist riguros. Iar viața lui s-a împărțit între meserie și creșterea și educarea fiicei. Iar începând din 2018 a trebuit să-i fie sprijin puternic lui Mireille, care se îmbolnăvise grav.

Brusc, Florian Popa Mișcan a murit în 2020, la 67 de ani.

S-a stins și Mireille Astrid Popa, la 46 de ani

Fiica lui Areta și Florian Popa nu putea fi altceva decât produsul părinților săi și să-i urmeze în lumea mirifică a presei, a scrisului. Mireille Astrid Popa a devenit ziaristă și a scris cărți, ca și mama sa.

Primul job a fost, din câte știu, la ziarul Cotidianul, după ce îl preluase Ion Cristoiu, la rugămintea lui Ion Rațiu. Atunci am cunoscut-o și eu pe Mireille, cândva fetița care rămăsese orfană de mămica ei de la „Tineretul liber”. Era colegă cu fiica mea cea mare, Silviana, reporter-boboc și studentă la drept. Atunci am și aflat că locuim pe aceeași stradă.

Ieri, 25 septembrie 2021, Mireille Astrid Popa a murit. Avea 46 de ani. Cu o zi înainte postase o fotografie cu ea, făcută în urmă cu 2 ani, în care era fericită. „La Dunare n-ai nevoie de filtre ca să fii frumoasă”, a scris lângă poză.

Era fericită atunci când s-a fotografiat. Apoi a apărut boala ei. Nu știu exact dacă a fost o tumoră la cap sau, cum spunea ea, un hematom apărut în urma unei lovituri după ce a căzut. Oricum au urmat luni și luni de chin, de operație și tratamente. Numai ea și tatăl ei, alături. Mereu sprijinul ei, mereu omul care o învăța cum să fie puternică.

Doar că într-o zi, spre sfârșitul anului 2020, tatăl, ziaristul Florian Popa Micșan a plecat dintr-odată spre locul în care, probabil, Areta îl aștepta cu un dor strâns vreme de 30 de ani. Avea doar 67 de ani, era un bărbat puternic.

Pentru Astrid, s-a dărâmat pământul, totul a devenit o nevoie dureroasă, sfâșietoare, exprimată permanent în scris, după tatăl dispărut. Iar sâmbătă s-a stins și ea.

Odihniți-vă în pace, Areta, Florian și Mireille Popa! Dumnezeu să vă aibă în pază!