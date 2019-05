„A magic world”! Un spectacol rafinat, cu „steluțele” sopranei Anca Pârlog

Un concert inedit al școlilor de muzică Next Star Studio și Nextstar va avea loc duminică, începând cu ora 19.00, în clubul „The Pub”.





În programul concertului „A magic world” se regăsesc piese din coloanele sonore ale unor filme celebre, cum ar fi Titanic, Bohemian rhapsody, The greatest showman, Star Wars, Sing!, Jungle Book, Moana, The Godfather. „Va fi un spectacol de muzică, lumină și mișcare pe care cursanții celor două școli îl pregătesc încă de la începutul acestui an”, spuna soprana Anca Pârlog, cea care conduce școala de muzică Next Star Studio.mai spune soprana Anca Pârlog, cea care, în 2011 a lansat școala de canto Next Star Studio.La concertul de duminică vor participa soliștii vocali ai școlii Next Star Studio (vocal coach Anca Parlog): Lavinia Zamfir, Timeea Argeseanu, Carla Nepomuceno, Theodora Zevedei, Amalia Nita, Andreea Sicoe, Andrei Barbusoiu, Lavinia Ionescu, Maria Balaban, Tudor Balaban, Iulian Pista, Raluca Oncica, Ioana Oncica, Rebeka Diaconu.De asemenea, îi veți putea asculta pe instrumentiștii de la școala Nextstar (pregătiți de Silviu și Bianca Enache): Irina Cristescu, Eugen Verga, Andrei Voinoiu, Dennis Cojocaru, Andrei Ciobanu, Alex Cristescu, Bogdan Iordache, Gabi Cristescu, Mihai Mardale, Daria Alexe, Ingrid Ardeleanu, Mara Botilca, Rares Bratu-Iorga, Victor Catarambol, Sebi Cotoanta, Darius Savu, Albert Enache, Mircea Mardale, Stefan Coada, Alexandra Carlogea, Vlad Negoita, David Preda, Bianca Ghergulescu).Până la concertul de duminică, joi seara, Lavinia Zamfir și trupa de la Next Star Studio vor cânta în parcul Sebastian, de Ziua Europei. Printre melodiile interpretata: „Cantă cucu-n Bucovina”, Havana” și „A million dreams”

LIVE VIDEO Simona Halep joaca ACUM pentru semifinale la Madrid

Pagina 1 din 1