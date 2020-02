Rona Hartner a declarat că dacă Dumnezeu o va binecuvânta cu un copil, îl va accepta cu brațele deschise, scrie Antenastars.

„Aşa că, într-adevăr, dacă lumea spune „oare o să avem sau nu un copi”, mie nu mi-e frică deloc pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu.” a spus Rona Hartner.

Din cauza tratamentelor pe care le-a avut de suportat din cauza cancerului, artista nu este foarte sigură că mai este posibil să rămână însărcinată.

„După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim. Aşta este cursul normal al vieţii şi e normal dacă ne-am căsătorit creştineşte să vrem să avem o familie creşţină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni.

Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic.” a completat Rona Hartner.

