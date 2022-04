A intrat în vigoare de la 1 aprilie! Toţi românii trebuie să ştie. Servicii medicale eliminate

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie transmite că plângerile făcute de pacienți în legătură cu serviciile medicale sunt datorate modificărilor produse prin măsurile impuse după data de 1 aprilie.

Măsurile impuse după 1 aprilie dau bătăi de cap atât medicilor, cât și pacienților

Într-o postare pe Facebook, NPFMF reiterează principalele probleme din sistemul de sănătate publică, după ridicarea stării de alertă.

„Nu noi suntem de vină pentru scrisorile medicale pe care trebuie să reîncepem să le solicităm periodic pacienților, pentru drumurile chinuitoare pe care pacienții vârstnici sau doar cu boli cronice trebuie să le facă la 3, 6, 9, 12 luni în policlinici și spitale, la oraș sau uneori chiar în alt județ.

Nu noi suntem de vină pentru cardul de asigurat care ne împiedică să respectăm ora programată atunci când Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate mai „sughiță”, pentru cardul de asigurat fără de care nu putem acorda consultații decontate atunci când pacienții îl uită acasă și suntem nevoiți să îi trimitem după card. Sau când își uită codul PIN, sau cardul a fost blocat la alt furnizor, sau, sau, sau…” transmite FNPMF, pe Facebook.

Ce s-a modificat din data de 1 aprilie

După această dată, nu se mai acordă consultații medicale fără a prezenta un card de asigurat. Mai mult, nu se mai acordă consultații telefonice sau online, decât dacă este vorba despre afecțiuni cronice, dar și de boli cu potențial endemoepidemic ce necesită izolare, dar doar limitat la două consultații/ episod. Printre acestea se numără infecția HIV, antraxul, holera, lepra, malaria, poliomielita, sifilisul, tuberculoza ori COVID-19.

„Precizăm că pentru niciuna dintre bolile cu potențial endemoepidemic diagnosticul de certitudine nu poate fi pus prin consultație la distanță, fiind necesară evaluarea clinică, biologică și/sau paraclinică și/sau consult de specialitate boli infecțioase”, transmite NFPMF.

Programare telefonică cu cel puțin 24 de ore înainte de consultație

Medicii transmit că toate tipurile de servicii medicale sunt acordate doar cu programare telefonică, realizată cu cel puțin 24 de ore înainte.

„Nimeni nu își dorește cozi la cabinetele de medicina familiei și pacienți care să se îmbolnăvească așteptând cu orele pe holurile cabinetelor”. spun aceștia.

Consultațiile la cabinet, la domiciliul pacientului ori la locul solicitării se vor face în funcție de starea pacientului, decizia fiind a medicului de familie, în conformitate cu disponibilitatea locurilor de programare, așa cum sunt ele prevăzute de CNAS.

„Nu noi suntem de vină pentru că nu mai putem acorda consultații la distanță, „online”, prin „telemedicină” după 1 aprilie decât pentru transmiterea rețetei lunare pacienților care suferă de boli cronice. Nu noi suntem, deci, de vină, atunci când suntem nevoiți să chemăm la cabinet toți pacienții pentru orice problemă de sănătate, chiar dacă în ultimii doi ani am fost capabili și am avut voie să tratăm la distanță, mai comod pentru pacienții care au preferat astfel, atunci când și noi am considerat că pacientul este în siguranță astfel”, mai spun cei din FNPMF.