A fost „mama Daciilor” și a televizoarelor color. Trabantul și coada de târnăcop

Cine își mai amintește de banii depuși la CEC care te puteau duce la calitatea de proprietar al unei „Dacii”? Ei bine, ea era femeia care „dădea apobarea” pentru o mașină autohtonă sau din import. Tot prin „pixul” ei treceau aprobările la televizoare color. La Revoluție, a încercat să apere „cuceririli socialiste” cu o coadă de târnăcop.

Ana Mureșan s-a născut la Ploiești pe 24 septembrie 1925. S-a născut într-o familie cu o situație materială modestă, încadrându-se în rândul celor ce puteau deveni fără probleme membru al Partidului Comunist. A făcut-o în 1946, la 21 de ani. Avea să aibă numeroase funcții în partid și în stat, inclusiv pe cea de ministru.

În perioada 1980-1989, a fost deputat în Marea Adunare Națională, legislativul României comuniste. A ajuns membră a Comitetului Politic Executiv. În Guvernul Constantin Dăscălescu, a fost Ministrul Comerțului Interior. A fost de asemenea, Președintele Consiliului Național al Femeilor, fiind în grațiile Elenei Ceaușescu. Tot cu ajutorul ei, a fost numită în CC al PCR.

Adrian Năstase a desfășurat activități în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Universităţii din Bucureşti, fiind lector al CC al PCR, dar și membru al Consiliului Juridic al MAE. Socrul său, tatăl Danei Năstase, Angelo Miculescu era ambasador. Acesta a semnat o recomandare pe cererea lui Adrian Năstase, adresată Anei Mureșan, pentru a cumpăra cu prioritate și a achita integral contravaloarea unui Trabant 601 (limuzină). Tot ea dădea aprobări și pentru televizoarele color.

Se știa, în epocă, faptul că prioritate aveau cei care aveau cererile însoțite de o recomandare pentru „toarșa ministru”. Fotbaliștii puteau să primească aprobări pentru ARO, direct de la Valentin Ceaușescu, peste capul Anei Mureșan. Ei puteau vinde acele aprobări, cu cel puțin 25 000 lei, cam un sfert din valoarea unui ARO, mai ales ciobanilor din zonele montane, cărora legendarul automobil de teren le era atât de necesar.

Uneori, susțin artiștii, printre care și marea cântăreață de muzică ușoară Mirabela Dauer, Ana Mureșan putea să aprobe singură cine avea dreptul să cumpere un automobil Dacia cu prioritate, fără să dea socoteală vreunui „superior de la Partid”.

La ultima întâlnire a CPEx, Ana Mureșan și-a luat angajamentul de a apăra magazinele care țineau de Ministerul Comerțului Interior, luând o coadă de târnăcop, pe care securiștii o dăduseră și muncitorilor din Oltenia, după 20 decembrie, pentru a reprima Revoluția din Timișoara. Ana Mureșan a ieșit și a încercat să lovească unii manifestanți, dar a fost nevoită să renunțe.

Judecată în 10 ianuarie 1990, în lotul CPEx, a fost condamnată la 16 ani în 1992, pentru „omor deosebit de grav”. Fostul Președinte Ion Iliescu a grațiat-o în 1994.

După 1990, Ana Mureșan se va înscrie în PRM. Vadim Tudor i-ar fi reproșat că atunci când prin mâna ei treceau celebrele aprobări, el nu a fost „eligibil”, să cumpere un ARO gri metalizat, „cu număr mic”, așa cum aveau oamenii importanți ai vremii.

Ana Mureșan va apărea la televizor, cu ocazia protestelor păgubiților de la CEC, adică românii pe care Revoluția i-a prins pe lista de așteptare pentru a putea cumpăra Dacia, având banii deja depuși la CEC. Ea însăși, susținea că a fost păgubită. Ana Mureșan a decedat la 20 martie 2010, la București.