Racheta Soyuz ST-A a decolat de la Centrul Spațial Guyana Franceză de pe coasta de nord-est a Americii de Sud la ora 8:33:28 pm EST marți (0133: 28 GMT miercuri) cu satelitul de recunoaștere Falcon Eye 2 al armatei EAU. Este o un misiune dezvoltată în comun de industria spațială europeană Airbus și Thales Alenia Space.

Aşadar, după două amânări succesive în 48 de ore, o rachetă Soyuz a fost lansată marţi având la bordul ei un satelit militar al Emiratelor Arabe Unite cu rol de observare a Terrei

Numărătoarea inversă a fost oprită prima dată duminică seară din cauza riscului de fulger în timpul lansării şi apoi luni din cauza unei probleme legate de transmiterea datelor între lansatorul spaţial şi serviciul de salvare, responsabil cu neutralizarea dispozitivului spaţial în cazul unui eşec al misiunii.

Denumit iniţial FalconEye 2, satelitul militar îmbarcat în cala rachetei Soyuz face parte dintr-un program ce prevede plasarea pe orbită a doi sateliţi militari ai forţelor armate din Emiratele Arabe Unite – FalconEye 1 şi FalconEye 2.

Liftoff of the Soyuz rocket from French Guiana with Falcon Eye 2, launching a new global surveillance asset for the United Arab Emirates. https://t.co/NRR21H8sOj pic.twitter.com/vXbNqz5VUu

