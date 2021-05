A fost Elena Ceauşescu servitoare în tinereţe? Ce ştie ginerele lui Ceauşescu. Despre acest subiect, Mircea Oprean, profesor al Facultăţii de Autovehicule Rutiere a Politehnicii din Bucureşti, a spus că reprezintă o fabulaţie. Reacţia celui care a fost căsătorit cu Zoia Ceauşescu vine după dezvăluirile lansate de prof. univ. dr. Lavinia Betea într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu.

„Este avionul statului. Faptul că l-a folosit socrul meu, în calitate de fost şef al statului nu înseamnă că trebuie să se spună că a fost avionul lui Ceauşescu. Este regretabil că un istoric precum Cioroianu lansează anumite informaţii. Cum, adică, Ceauşescu se parfuma înainte să meargă la vânătoare?

A fost Elena Ceauşescu servitoare în tinereţe?

Mama ei (n.r. – Alexandrina Petrescu, despre care puteţi citi mai multe în Evenimentul istoric) a fost slujnică undeva la o femilie de boieri. Au rămas 4 hectare de pământ în Petreşti. Le-au luat alţii după 1989, dar noi am câştigat un proces,

Avionul, la fel ca automobilul, a fost o realizare extraordinară pentru România. Nu avionul în sine, conta, ci ceea ce trăgea după el. Motoarele, tehnologia… Cum l-au dezvoltat. Englezii, căutând o piaţă bună… S-a întâmplat plimbarea cu caleaşca.

Socrului meu îi dădeau un avion prezidenţial. Spune un proverb românesc: vrei să fii respectat, respectă tu, însuţi. Cum să fim noi respectaţi când vine unul şi dă nişte bani pentru a împuşca un urs?”, a declarat Mircea Oprean la Antena 3.

Avionul folosit de Ceauşescu, scos la licitaţie

„Rombac Super One-Eleven, considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea căreia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o încununare a independenței industriei românești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro.

În august 1982 era prezentat public primul și singurul avion de pasageri construit în România – ROMBAC 1-11 (sau Rombac One-Eleven), iar primul zbor oficial a fost executat în toamna aceluiași an pe aeroportul Băneasa, în fața întregii conduceri a statului român. Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta București-Timișoara, iar prima cursă externă a acestui aparat a fost efectuată în martie același an pe ruta București-Londra.

Astfel, România devenea primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion de pasageri cu reacție, motoarele fiind fabricate în țara noastră la uzinele Aerofina și Turbomecanica, sub licență Rolls Royce.

Cât de bine au fost construite aparatele de zbor ale lui Ceauşescu

Avionul Super One-Eleven a fost folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu timp de 4 ani, între 1986 și 1989. Deşi a fost exploatat ani buni, chiar şi în zone de zbor dificile, niciun aparat construit la comanda lui Nicolae Ceaușescu nu s-a prăbuşit şi niciun pasager nu a murit la bord.

De-a lungul istoriei aviației mondiale, există foarte puține tipuri de aeronavă care să aibă cifra zero în dreptul accidentelor mortale. Alături de modelul Super One-Eleven ce a aparținut lui Nicolae Ceaușescu este scos la licitație și avionul prezidențial Negrești, folosit pentru zborurile prezidențiale din timpul primului mandat al președintelui Ion Iliescu.

Acest avion este ultimul Rombac 1-11 construit în România, efectuând primul zbor în 1989 și are prețul de pornire de 25.000 de euro. Având în vedere raritatea extremă a acestor modele și însemnătatea modelului pentru istoria tehnică a României, cele două avioane au fost clasate în patrimoniul cultural național mobil, categoria tezaur.

Vânzarea are caracter de lichidare, avioanele fiind puse în licitație în cadrul lichidării patrimoniale a fostei întreprinderi de stat Romavia. Piesele scoase la licitație joi, 27 mai, ora 18:30, în cadrul licitației All-Star Game organizate de Artmark, pot fi vizionate începând de astăzi fie în catalogul online al licitației, pe www.artmark.ro, fie fizic pe platforma Aeroportului Internațional Henri Coandă, în incinta Bazei 90 Transport Aerian Otopeni Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, arată Agerpres.