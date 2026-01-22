EVZ Special

A fost, alături de Nadia, steaua gimnasticii românești! Astăzi, își celebrează ziua de naștere!

A fost, alături de Nadia, steaua gimnasticii românești! Astăzi, își celebrează ziua de naștere!Ecaterina Szabo. Sursa foto: Facebook
Ecaterina Szabo este o legendă a  gimnasticii românești de mare performanță. S-a născut la Zagon, pe 22 ianuarie 1968.

Gimnastica românească feminină a făcut o mare performanță în anii 70-80 ai secolului XX.

Ecaterina Szabo  - ascensiunea

Ecaterina Szabo, pe numele de la naștere Szabo Katalin a început gimnastica de mare performanță la Deva. Ea s-a pregătit cu Marta și Bela Karoly. A urmat apoi pregătirea cu Maria Cosma, Adrian Goreac și Adrian Stan. A fost ambițioasă, motivată, evident, de exemplul Nadiei Comăneci.

Ecaterina Szabo - succesul olimpic fulminant din 1984, la Los Angeles

Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 1984 ofereau României o șansă. URSS și alte state din blocul socialist boicotaseră această ediție. De aceea, gimnastele și nu doar ele aveau de dat o bătălie în special cu echipa Statelor Unite ale Americii.

Ecaterina Szabo a obținut medalii de aur la sărituri, sol și bârnă. Disputa principală a fost cu gimnasta americană Mary Lou Retton. Din păcate, nu a reușit titlul olimpic la individual compus.

Succesul din 1987, la Mondialele de la Rotterdam

La Campionatele Mondiale de la Rotterdam din 1987, Echipa națională a României a câștigat medalia de aur, datorită aportului personal al Ecaterinei Szabo. Motivația a fost una personală pentru că la Mondialele din 1985, Ecaterina Szabo nu reușise decât un modest loc 5 la proba de individual compus. Fără îndoială, Ecaterina Szabo este cea mai importantă urmașă a Nadiei Comăneci în materie de gimnastică în România.

Performer ca antrenor la Deva

Anul 1987 a însemnat retragerea din marea performanță. Ecaterina Szabo a urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport și a devenit antrenoare la Deva. Printre elevele sale, cele mai cunoscute sunt: Nadia Hațegan, Andree Cacovean și Maria Olaru. Maria Olaru va deveni campioană mondială la individual compus în anul 1999.

Plecarea din țară

Ecaterina Szabo s-a căsătorit în 1991 cu fostul component al lotului de caiac, Cristian Tamaș. Ecaterina și Cristian au devenit fericiții părinți a doi fii, Lorenzo și Zeno. Din 1992, familia s-a stabilit ăn Frnnța la Chamalières.  Marea campioană a început să lucreze la un club de gimnastică din această localitate. În anul 2000, ea face parte din International Gymnastics Hall of Fame.

Ecaterina Szabo a scris una din cele mai însemnate pagini din gimnastica românească din toate timpurile.

Stiri calde

Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
