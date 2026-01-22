A fost, alături de Nadia, steaua gimnasticii românești! Astăzi, își celebrează ziua de naștere!

Ecaterina Szabo este o legendă a gimnasticii românești de mare performanță. S-a născut la Zagon, pe 22 ianuarie 1968.

Gimnastica românească feminină a făcut o mare performanță în anii 70-80 ai secolului XX.

Ecaterina Szabo, pe numele de la naștere Szabo Katalin a început gimnastica de mare performanță la Deva. Ea s-a pregătit cu Marta și Bela Karoly. A urmat apoi pregătirea cu Maria Cosma, Adrian Goreac și Adrian Stan. A fost ambițioasă, motivată, evident, de exemplul Nadiei Comăneci.

Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 1984 ofereau României o șansă. URSS și alte state din blocul socialist boicotaseră această ediție. De aceea, gimnastele și nu doar ele aveau de dat o bătălie în special cu echipa Statelor Unite ale Americii.

Ecaterina Szabo a obținut medalii de aur la sărituri, sol și bârnă. Disputa principală a fost cu gimnasta americană Mary Lou Retton. Din păcate, nu a reușit titlul olimpic la individual compus.

La Campionatele Mondiale de la Rotterdam din 1987, Echipa națională a României a câștigat medalia de aur, datorită aportului personal al Ecaterinei Szabo. Motivația a fost una personală pentru că la Mondialele din 1985, Ecaterina Szabo nu reușise decât un modest loc 5 la proba de individual compus. Fără îndoială, Ecaterina Szabo este cea mai importantă urmașă a Nadiei Comăneci în materie de gimnastică în România.

Anul 1987 a însemnat retragerea din marea performanță. Ecaterina Szabo a urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport și a devenit antrenoare la Deva. Printre elevele sale, cele mai cunoscute sunt: Nadia Hațegan, Andree Cacovean și Maria Olaru. Maria Olaru va deveni campioană mondială la individual compus în anul 1999.

Ecaterina Szabo s-a căsătorit în 1991 cu fostul component al lotului de caiac, Cristian Tamaș. Ecaterina și Cristian au devenit fericiții părinți a doi fii, Lorenzo și Zeno. Din 1992, familia s-a stabilit ăn Frnnța la Chamalières. Marea campioană a început să lucreze la un club de gimnastică din această localitate. În anul 2000, ea face parte din International Gymnastics Hall of Fame.

Ecaterina Szabo a scris una din cele mai însemnate pagini din gimnastica românească din toate timpurile.