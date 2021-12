A devenit favorit să fie numit selecționer al naționalei de fotbal a României De ce a căzut varianta Dan Petrescu

Adrian Mutu (42 de ani) are șanse mari să devină selecționerul naționalei de fotbal a României. Oficialii de la FRF au tatonat în ultimele zile varianta Dan Petrescu. Președintele Răzvan Burleanu a mers la Cluj-Napoca pentru a discuta cu „Bursucul”. Pentru a lăsa impresia că nu doar el are un cuvânt de spus, șeful de la „Casa Fotbalului” l-a luat după el și pe Mihai Stoichiță.

Dan Petrescu are un contract foarte greu de reziliat, Adrian Mutu a devenit favorit

Dan Petrescu ar vrea să devină selecționer, dar din câte se pare nu poate să rupă contractul pe care îl are cu FRF. „Este o informație pe care o am pe surse. Vă spun că, într-o proporție mare, selecționerul este desemnat. S-a luat hotărârea. Se așteaptă răspunsul lui Dan Petrescu, care ar urma să vină pe 19 decembrie.

Se vorbea că Mutu va semna cu Kisvarda, dar spunea la GSP Live că așteaptă să vadă dacă e pe lista pentru selecționer. Informația ar fi că lui Petrescu nu i se va permite din partea patronului să meargă la națională, astfel că imediat i se va face ofertă lui Mutu”, a anunțat Radu Naum, miercuri seară, la Digi Sport.

Așa că, în acest moment, cea mai la îndemână variantă pentru FRF este Adrian Mutu. Cel care a pregătit naționala de tineret și a fost sub contract, în acest sezon, cu formația lui Adrian Mititelu, FC „U” Craiova. Tehnicianul a negociat intens cu reprezentanții formației Kisvarda din Ungaria, dar discuțiile s-au împotmolit.

„Briliantul” a confirmat că este pe lista primei reprezentative

„E bine când ești căutat de echipe. A fost o primă întâlnire în care am discutat lucruri generale, am vizitat baza de antrenament. Am fost la meci și vedem ce se va întâmpla. Nu voi lua nicio decizie până în pauza de iarnă. Voi analiza toate ofertele și toate oportunitățile. Voi lua cea mai bună decizie pentru mine.

Așa cum știți, prima ligă Ungaria e foarte bine organizată. Nu eram familiarizat cu Kisvarda. Am fost să văd ce m-ar putea aștepta și unde m-aș duce pentru a putea lua o decizie. E bine să vezi înainte, ca să știi ce te așteaptă. Am avut o surpriză plăcută. E foarte frumos ce au făcut acolo. Stadion modern, baza cu 6 terenuri. Sunt condiții pentru cel mai înalt nivel.

Sunt și pe lista naționalei și până nu se va decide ce se va întâmpla, nu pot lua o decizie. Mai sunt în discuții cu alte două echipe, dar nu le pot da numele pentru că au antrenori. Una e din țară, cealaltă nu”, a spus Mutu la GSP Live.