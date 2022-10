A creat replica mantiei Regina Maria la Încoronare și Rochia Centenar din 100 m de tul

„Am vrut să las ceva României şi Oradiei, oraşul în care m-am născut. De la bunica mea am pasiunea pentru tradiţie şi am vrut să las moştenire o parte din munca pe care o făceau bunicile noastre. Îmi pare rău că această muncă nu mai este pusă în valoare cum ar trebui „, spune designerul vestimentar Rebeca Cotrău care s-a remarcat în a crea colecții și produse vestimentare inspirate de Regina Maria. Cea mai recentă piesă e o replica a mantiei purtată la încoronarea de acum 100 de ani, la 15 octombrie 1922, a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, chiar de Regină. La 100 de ani, momentul a fost reeditat sâmbătă , la Alba Iulia în prezența Custodelui Cooanei Principesa Margareta și a Principelui Radu, iar în postura Reginei Maria a apărut artista Georgiana Silaghi, într-o ținută Rebeca Cotrău, realizată în spiritul vremii și a stilului care a consacrat-o pe Regina Maria. Despre ținuta sa de atunci există o mărturie a Reginei Maria care spunea că a coborât din tren pe peron la Alba Iulia „ în toaleta mea roşu-auriu, pe umeri cu o mantie de catifea purpurie, captuşită cu albastru şi argintiu, şi pe cap cu un voal auriu strâns bineînţeles cu «marele» meu „Cordon“ şi „Steaua“. Arăta destul de bine, dar fireşte că este simplă faţă de celelalte prinţese şi regine care aveau deja diademele pe cap”. Designerul orădean a preferat să mizeze pe movul regal, deoarece Reginei Maria îi plăceau violetele. “Am avut onoarea participării la Centenarul Încoronării Reginei Maria și a Regelui Ferdinand de la Alba-Iulia.<Rochia unei Regine> a fost un remarcabil tribut adus Reginei Maria, a cărei personalitate m-a fascinat dintotdeauna. Anul acesta, sărbătorim 100 de ani de la momentul glorios al Încoronării. Modul nostru de a cinsti însemnătatea acestui moment și în acest mod personalitatea vizionară a măreței noastre Regine, este crearea unei replici a mantiei de încoronare, care va însoți ” Rochia unei regine”.

Ținutei se adaugă o măiastră coroană, creată de către Ma Bijouterie, pentru a întregi în mod fericit imaginea unui crâmpei din vremuri de poveste”, spune Rebeca Cotrău.

Stilul e același pe care îl poți regăsi și în colecția Timpuri Regale, stilul tradițional stilizat care se regăsește în dantela croșetată manual, particularitate specifică în tinutele distinsei Regine. Ținutele sunt stilizate cu perle, perle de care Regina era îndrăgostită.

“Rochia unei Regine”

Sub mantia realizată de designer de afla piesa tribute închinată stilului vestimentar al Reginei Maria, “Rochia unei Regine” realizată în 2019 cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la vizita cuplului regal la Oradea. “Rochia încorporează trei stiluri: în partea de sus, stilul tradițional pe care regina îl adora, rochia fiind realizată din dantelă croșetată manual, pe care se regăsesc florile de crin, unele dintre preferatele sale. Al doilea stil se regăsește tot în partea de sus și este marcă personală, stilul tradițional stilizat. Partea de jos, fusta, are culoare mov, în stilul regal, culoare pe care distinsa regină o aborda des în ținutele sale, amintind de alte flori îndrăgite de Măria Sa, violetele”, a explicat designerul. Am avut onoarea participării la Centenarul Încoronării Reginei Maria și a Regelui Ferdinand de la Alba-Iuliau prilejul Centenarului, Rebeca Cotrău a realizat o rochie pentru care s-au folosit 100 de metri de material numai în partea de jos. ,,Poalele rochiei sunt confecționate din 100 de metri de tul, așa cum îi stă bine unei creații care marchează Centenarul. Partea de sus este realizată din in și are motive tradiționale românești. Brâul este deosebit, deoarece ilustrează Hora Unirii”, e descrierea realizată de designer Rochiei Centenar prezentată și la Iași, Familiei Regale. Creațiile Rebeca Cotrău au fost prezentate și la împlinirea Centenarului de la crearea compoziției „Mon Boudoir”, când Houbigant a relansat celebra aromă preferată de Regina Maria, parfum pe care l-a folosit și la Încoronare.