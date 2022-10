Unul dintre cele mai mari secrete ale Prințului Philip. Femeia cu care s-a iubit pe ascuns

În cel mai nou sezon al serialului „The Crown” , cel cu numărul cinci, are în prim plan aventura prințului Philip cu Penny Knatchbull. Serialul care urmărește întâmplările din cadrul Casei Regale a Marii Britanii, are o mulțime de fani la nivel mondial, iar aceștia așteaptă cu nerăbdare să afle cele mai ascunse secrete ale nobililor.

Unele surse au declarat că noul sezonul i-ar putea enerva la culme pe membrii Familiei Regale, mai ales după moartea Reginei Elisabeta. Regizorul va pune accent pe idila prințului Philip cu Penny Knatchbull. Lady Romsey sau Lady Brabourne, a fost un vizitator obișnuit la Wood Farm, cabana de la marginea Sandringham Estate acolo unde soțul suveranei și-a petrecut o mare parte din timp.

Aventura Prințului Philip

Cei doi s-ar fi cunoscut în anul 1975, la un meci de polo. Knatchbull a devenit, la vârsta de 20 de ani una dintre cele mai apropiate confidente ale prințului Philip, deși diferența de vârstă dintre ei era de 32 de ani. Chiar dacă nobilul a declarat că este vorba doar de o prietenie, mai mulți apropiați au povestit că ei aveau o relație pe ascuns.

„Nu vom ști niciodată cum a simțit Regina despre toate acestea. Philip a fost întotdeauna un cuceritor și Regina obișnuia să glumească despre natura asta a sa. Dacă ar fi fost rănită de zvonurile despre presupuse înșelăciuni, nu i-ar mai fi permis să fie așa.”, a explicat femeia care a scris biografia Prințului Philip. Un alt aspect important este că Penny Knatchbull a fost singura persoană care, deși nu facea parte din Familia Regală Britanică, a participat la înmormântarea Prințului Philip, potrivit cosmopolitan.com.

Relația dintre Prințul Philip și Regina Elisabeta

Regina Elisabeta l-a cunoscut pe Philip în anul 1934, pe când avea 8 ani, în timp ce participa la o nuntă pentru Prințesa Marina a Greciei și Danemarcei și Prințul George. Cinci ani mai târziu, cei doi s-au intersectat din nou, în timp ce erau la Colegiului Naval Regal din Dartmouth. La vremea respectivă, puțini nobili se căsătoreau din dragoste, dar suverana și prințul au avut norocul de a avea sentimente unul pentru celălalt.

Ei au avut patru copii, iar iubirea dintre ei i-a impresionat pe oamenii din toată lumea.