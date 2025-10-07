Social

A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri

Adam Lopez a câștigat la loto suma de un milion de lire sterline, dar bucuria a fost umbrită după doar trei luni, când a ajuns de urgență la spital din cauza unei embolii pulmonare, potrivit BBC. Constructorul de 39 de ani din Norwich a fost internat în urma problemelor provocate de un stil de viață nesănătos, marcat de petreceri excesive.

Un bărbat care a câștigat la loto a ajuns la spital după trei luni de petreceri

După ce a câștigat la loto un milion de lire sterline, Adam Lopez a ales să își dea demisia și să traiască un stil de viață dezordonat, caracterizat prin petreceri frecvente și excesive.

„M-am oprit să iau o băutură și am cumpărat și un loz răzuibil. Când am văzut suma de un milion de lire sterline, nu am știut ce să fac”, a povestit Lopez.

Experiența sa în construcții și viața  obișnuită au fost brusc înlocuite cu o rutină haotică, fără limite, care l-a expus la stres fizic și psihic considerabil.

Stilul de viață exagerat au avut consecințe severe pentru câștigătorul din Norwich

Timp de trei luni după câștig, Adam Lopez a cheltuit fără măsură, iar efectele au devenit evidente când a fost dus de urgență la Spitalul Universitar Norfolk & Norwich, diagnosticat cu embolie pulmonară bilaterală.

„Nu puteam merge, nu puteam respira. Am sunat la ambulanță și detaliul care mi-a schimbat viața a fost să stau întins în spatele ambulanței și să aud sirenele”, a declarat bărbatul pentru BBC.

Familia lui a fost profund afectată de situație, iar Lopez a recunoscut ulterior că decizia de a demisiona și de a renunța la a fost jobul o greșeală. Constructorul a spus că experiența l-a făcut să privească viața dintr-o altă perspectivă.

Momentul când a devenit milionar a fost „ireal” pentru Lopez

Odată ajuns în mașină, Lopez a răzuit lozul și, când a văzut suma de un milion de lire sterline, a rămas șocat. A mărturisit că, surprins de câștig, a pus biletul în torpedou fără să se gândească prea mult.n realitate, momentul l-a lăsat complet uluit și fără cuvinte.

Constructorul a povestit că familia sa a fost extrem de entuziasmată când Loteria Națională a confirmat câștigul. Lopez a descris momentul ca fiind „ireal”, explicând că mama lui a fost copleșită de bucurie.

