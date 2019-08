UPDATE ora 9:00 Tânărul care s-a autoincendiat în autoturism, sub podul Autostrăzii A2 de lângă Medgidia, este internat, în stare foarte gravă, la Spitalul Județean de Urgență Constanța, cu arsuri de gradul 2 B și 3 pe 90-95% din suprafața corpului.

Tânărul s-a dus cu mașina sub Autostrada Soarelui, la kilometru 197, și și-a dat foc în autoturism. A fost găsit de trecători și este internat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Constanța, cu slabe șanse de supraviețuire.

Mesajul tânărului Adrian L din Medgidia, absolvent al Universității Maritime Constanța, a fost postat, marți după amiază, pe pagina sa de socializare. “Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greșit. Taților de băieți nu ii faceți copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieți dar mai au nevoie de puțină iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face și știu ca sunt un laș, dar nu știu ce altceva sa fac”, a scris tânărul care s-a și filmat, explicând că de peste 10 ani este terorizat de tatăl său, alcoolic.

Ce a urmat este redat, spre miezul nopții, de un martor într-o postare pe grupul Info Trafic Constanța. „Azi, în jurul orei 16:40, mă deplasăm dinspre București spre Constanța și la km 197 vizibilitatea era foarte redusă din cauza fumului ce ieșea de sub pod. Am oprit pe banda de urgență și am coborât să văd ce se întâmplă. Ceea ce am văzut este greu de imaginat. Era o mășină care ardea, am sunat la 112 să trimită o mașină de pompieri, apoi am coborât la o distanță sigură de mașină să văd dacă sunt victime. Lângă mașină, erau așezate frumos, un portofel, un telefon și o pereche de ochelari”, povestește Gabriel Radu.

“Am revenit cu apel la 112 pentru a da un update și să trimită și o mașină de poliție și salvare. După ce am închis apelul am văzut un “țăran” (om de la sat) care s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă sunt cu “băiatul din mașină”. Șocat, am întrebat care băiat și dacă mai este in viață. A spus că da. M-am dus să văd victima, era arsă complet, conștientă dar de abia putea pronunța cuvântul “apă”. Între timp a ajuns o mașină de la poliția autostrăzii, mașină de pompieri și ambulanță. Apoi o mașină de la criminalistică (bănuiesc). Victima a fost transportată la spital. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe”, a mai postat Gabriel Radu.

El revine dezvăluind că victima are 25 de ani, se numește Adrian L. și este din Medgidia, prezentându-i și autoturismul. “Părere personală: cred că a fost vorba de o încercare de sinucidere, având în vedere că actele și telefonul erau așezate frumos lângă stâlp. Dar… de la durerile cumplite, cred că nu a mai rezistat și a ieșit din mașină. Puștiule, sper să te faci bine și să realizezi că nimic nu merită să îți iei viață! Mai ales într-un mod așa cumplit. Și…. îmi cer mii de scuze dacă mă înșel la partea cu sinuciderea.Ceea ce mă supără mai tare…. este faptul că nimeni nu a oprit să vadă de unde e fumul ăla gros. Nimeni nu s-a gândit să facă asta! Și autostrada era foarte circulată!”, își arată bărbatul, dezamăgirea, revenin cu un “Later update: victima se află la spitalul județean Constanța, terapie intensivă. Nu cunosc mai multe detalii”. (Foto Facebook)

