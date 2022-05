A 79-a zi de război. Ucraina vrea să înarmeze un milion de oameni. 100 de spitale, distruse de ruși. Locuitorii din Luhansk, deportați. VIDEO/UPDATE

UPDATE 20: Trupele rusești au distrus complet 101 unități sanitare și au avariat alte 570 de la începutul războiului, a declarat președintele comisiei parlamentare ucrainene pentru sănătate, Mykhaylo Radutskyy.

Parlamentarul susține că atacurile nu au fost accidentale și că unitățile sanitare ucrainene au fost ținte pentru armata rusă pe tot parcursul conflictului.

„Armata rusă efectuează focuri țintite asupra infrastructurii medicale. Ei nu mai speră să pună stăpânire pe teritoriile noastre, ci vor să distrugă toate facilitățile medicale cu lovituri de rachete și bombardamente. A-i lăsa pe cetățenii noștri fără spitale, fără maternități, fără asistență medicală și fără medici face parte din genocidul poporului ucrainean”, a adăugat el.

UPDATE 19: Suspendarea exporturilor de energie electrică din Rusia către Finlanda, care a urmat creșterii tensiunilor legate de anunțul făcut de Helsinki privind planul său de aderare la NATO, va avea loc de sâmbătă.

RAO Nordic, o filială a companiei rusești Inter RAO, a declarat că neplata a stat la baza deciziei sale de a întrerupe furnizarea de energie electrică.

Compania a declarat că nu a mai primit fonduri din 6 mai și a descris situația ca fiind „excepțională”, adăugând că este pentru prima dată când se întâmplă „în peste 20 de ani de istorie comercială”.

Compania nu a precizat dacă acest lucru se datorează impactului sancțiunilor, dar a adăugat: „Sperăm că situația se va îmbunătăți în curând și comerțul cu energie electrică cu Rusia va putea fi reluat”.

În același timp, operatorul de rețea finlandez Fingrid a declarat că nu anticipează nicio problemă de aprovizionare ca urmare a suspendării. Acesta a precizat că va compensa deficitul prin generarea mai multă energie pe plan intern și prin creșterea importurilor din Suedia.

UPDATE 18: Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov, a declarat că țara intră într-o nouă etapă a războiului. Reznikov s-a angajat să înarmeze un milion de luptători folosind noile arme și echipamente militare pe care SUA și alte țări occidentale le-au donat țării în ultimele două săptămâni.

Ministrul apărării a declarat că, la începutul războiului, „voluntarii au fost extrem de utili” și datorită mobilității lor „au rezolvat rapid probleme extrem de urgente”.

Reznikov a declarat că, pentru a învinge, Ucraina „trebuie să planifice resursele cu atenție și să evite greșelile” și că investește în facilități de producție ucrainene pentru a „asigura stabilitatea și frecvența livrărilor”.

În declarația sa de pe Facebook, el a spus că Ucraina s-a bazat pe ajutorul caritabil al cetățenilor, al voluntarilor și al organizațiilor civice pentru o proporție semnificativă a echipamentelor sale militare.

El a precizat că, la sfârșitul lunii aprilie, Ministerul ucrainean al Apărării se baza pe donații pentru 50% din vestele antiglonț folosite în luptă. Dar, începând cu 13 mai, Ucraina a reușit să își crească producția pentru a furniza 57% din vestele antiglonț ale forțelor armate, a adăugat el.

UPDATE 17: Miniștrii apărării din Rusia și SUA vorbesc pentru prima dată în timpul invaziei.

Pe 13 mai, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a vorbit pentru prima dată de la 18 februarie cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, pentru a îndemna la o încetare imediată a focului în Ucraina.

El a subliniat importanța menținerii liniilor de comunicare, potrivit Pentagonului.

UPDATE 16: Guvernatorul regiunii Zaporizhzhia: 271 de locuitori au fost răpiți de ocupanții ruși.

Mulți locuitori din părțile ocupate ale regiunii, inclusiv copii, sunt reținuți și forțați să sape tranșee, a spus Oleksandr Starukh.

UPDATE 15: Bild: Germania ia în considerare furnizarea de sisteme de apărare sol-aer IRIS-T către Ucraina.

Cotidianul german a relatat, citând o sursă din domeniul securității, că consiliul de securitate al cabinetului german discută posibilitatea de a trimite sistemele fabricate de compania germană Diehl Defense în luna noiembrie.

UPDATE 14: Transportul public își va relua activitatea în Harkov pe 16 mai.

Primarul Ihor Terekhov a declarat că orașul intenționează să lanseze patru rute de tramvai, opt rute de troleibuz și 25 de rute de autobuz. Mijloacele de transport vor funcționa de la ora 7 dimineața până la ora 19. În primele două săptămâni nu se va plăti niciun tarif.

UPDATE 13: Ziarul Ukrainska Pravda identifică un soldat rus care se lăuda cu crime de război într-o convorbire telefonică interceptată. Militarul i-a spus soției sale că a împușcat civili în cap chiar și atunci când aceștia implorau milă.

Ziarul și-a citat sursele din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și a precizat că este vorba despre Dmitri Gennadievici Ivanov, în vârstă de 27 de ani, din satul Kupsola din republica rusă Mari El. În prezent, el servește în regiunea Kherson ocupată de Rusia.

UPDATE 12: Zelensky: Transnistria nu reprezintă o amenințare serioasă pentru Ucraina.

Până la 3.000 din cei 15.000 de soldați știu să lupte în Transnistria controlată de Rusia, a declarat președintele Volodymyr Zelensky la 13 mai la postul de televiziune italian Rai 1.

UPDATE 11: Ministrul Apărării: Războiul intră într-o nouă fază prelungită.

Oleksii Reznikov a declarat la 13 mai că nimeni nu poate prezice când va avea loc o breșă în favoarea Ucrainei, dar va fi nevoie de timp pentru ca armamentul greu străin furnizat Ucrainei să echilibreze forțele rusești.

UPDATE 10: Comandant: Rusia lansează 10-14 rachete de croazieră în fiecare zi asupra Ucrainei.

Valerii Zaluzhnyi a declarat că Rusia a folosit rachete de croazieră pentru a ținti infrastructura civilă. Rusia și-a schimbat strategia pentru a evita utilizarea avioanelor, care a suferit pierderi grele, a spus el.

UPDATE 9: Zelensky: Macron a oferit concesii privind suveranitatea Ucrainei pentru a-l ajuta pe Putin să se salveze.

Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că negocierile președintelui francez Emmanuel Macron au fost „în zadar”, adăugând că „nu vrem să salvăm ceva pentru cineva și să pierdem teritoriul pentru asta”.

UPDATE 8: Rușii îi deportează sub amenințarea armelor pe locuitorii din regiunea Luhansk în teritoriile ocupate.

Șeful administrației militare din Popasna, Mykola Khanatov, a declarat că rușii îi forțează pe locuitori să se mute în regiunile ocupate Pervomaisk și Stakhanov. Începând cu 8 mai, 1.500 de locuitori au rămas în oraș, a spus el.

UPDATE 7: Țările G7 ar putea aloca până la 30 de miliarde de euro Ucrainei, a transmis ziarul nemțesc Der Spiegel.

Asistența financiară poate fi acordată sub formă de împrumuturi și granturi, iar suma este în concordanță cu ceea ce Ucraina a solicitat anterior, a mai relatat sursa citată.

UPDATE 6: Ministerul de Externe al Rusiei a declarat persona non grata zece angajați ai Ambasadei României la Moscova, precum și un diplomat bulgar.

UPDATE 5: Președintele Poloniei, Andrzej Duda, consideră că Rusia va fi obligată să plătească despăgubiri Ucrainei.

„Credem profund că comunitatea internațională va forța Rusia să plătească o despăgubire pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus în Ucraina”, a spus președintele polonez.

UPDATE 4: Ocupanții ruși se distrează în Mariupol. Trupele lui Kadîrov atacă unități rezidențiale și trec peste mașini cu tancurile doar pentru a se distra, relatează agenția de presă Nexta.

⚡️Occupiers have fun in #Mariupol Kadyrov's crazed TikTok troops are shooting down residential buildings and passing cars with a tank just for fun. pic.twitter.com/8e8byDx81O — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2022

UPDATE 3: Un incendiu a izbucnit lângă Teatrul pentru tineri spectatori din Irkutsk, Rusia.

„Clădirea de lângă TYUZ din centrul orașului Irkutsk arde pe o suprafață de 800 de metri pătrați, 50 de persoane au fost evacuate. Incendiul s-a extins deja la anexa la TYUZ. Este încă dificil de spus dacă teatrul în sine este în flăcări”, a informat Ministerul pentru Situații de Urgență.

A historic building is on fire in the center of #Irkutsk, #Russia. pic.twitter.com/41de8OXdEa — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2022

Cauza incendiului care a izbucnit în orașul Irkutsk, Rusia, este momentan necunoscută.

Orașul Irkutsk are o populație de peste 600.000 de locuitori, fiind al 25-lea oraș din Rusia după numărul de locuitori, precum și cel mai mare oraș și centrul administrativ al regiunii Irkutsk, Oblast, Rusia.

UPDATE 2: Parlamentul de la Riga a votat pentru demolarea monumentului dedicat soldaților sovietici. Guvernatorul regiunii Leningrad a făcut propunerea de a-l ridica de la Riga și a-l instala în Rusia.

Rusia lovește rafinăria de petrol Kremenchuk

UPDATE 1: Forțele rusești au efectuat un atac cu rachete asupra unei rafinării de petrol din orașul industrial Kremenciuk din centrul Ucrainei, distrugând capacitatea de producție și rezervoarele de combustibil, a anunțat Ministerul Apărării din această țară.

De asemenea, instituția guvernamentală a precizat că forțele sale au doborât un avion ucrainean Su-27 în regiunea Harkov. Aceasta survine în timp ce Ucraina afirmă că forțele sale au recucerit sate de la trupele rusești la nord și nord-est de Harkov, împingându-le înapoi spre graniță.

Armata rusă a tras puternic asupra orașului Dergachiv din regiune, unde se afla un sediu umanitar, a declarat consiliul municipal al acestuia. Se pare că două persoane au fost ucise și patru rănite în atac.

„În acest sens, nu va exista niciun ajutor umanitar astăzi”, a declarat consiliul municipal din Dergachiv, citat de BBC.

O rachetă rusească a lovit, de asemenea, teritoriul aeroportului din Harkov, iar în regiunea Saltivka au avut loc bombardamente, soldate cu rănirea a trei persoane, a declarat guvernatorul regional al Harkovului, Oleg Sinegubov.

Știre inițială: Ucraina are nevoie de mai multe arme pentru a face presiuni asupra Rusiei în războiul din regiune, a transmis șeful Ministerului de Externe din Marea Britanie, îndemnând liderii mondiali să continue să exercite presiuni asupra lui Vladimir Putin prin impunerea de noi sancțiuni.

După o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul G7 din Germania, ministrul Liz Truss a cerut, într-o conferință de presă, liderilor internaționali să ofere provizii militare Ucrainei pentru a o ajuta în apărarea împotriva Rusiei.

„Este foarte important în acest moment să menținem presiunea asupra lui Vladimir Putin prin furnizarea de mai multe arme Ucrainei și prin creșterea sancțiunilor”, a spus ministrul britanic.

Miniștrii de externe din G7 s-au reunit în Germania în ultimele trei zile pentru a discuta despre războiul din Ucraina și impactul acestuia în întreaga lume – în special, creșterea prețurilor la alimente și energie.

Noi sancțiuni britanice vizează „rețeaua obscură” a lui Putin

Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni împotriva rețelei financiare a președintelui rus Vladimir Putin și a cercului său intim, inclusiv a fostei sale soții și a verilor săi, a transmis Ministerul de Externe al țării.

Averea oficială a lui Vladimir Putin este modestă, stilul său de viață fiind finanțat „de o cabală de familie, prieteni și elite”, pe care îi recompensează cu poziții în stat și bogății în schimbul unei „loialități nemuritoare”, au susținut reprezentanții instituției guvernamentale.

„Demascăm și țintim rețeaua dubioasă care susține stilul de viață luxos al lui Vladimir Putin și strângem menghina asupra cercului său intim. Vom continua cu sancțiunile împotriva tuturor celor care ajută și instigă agresiunea lui Vladimir Putin până când Ucraina va învinge”, a transmis ministrul de externe Liz Truss.

Printre persoanele menționate se numără:

Alina Kabaeva, despre care se spune că ar avea o relație apropiată cu Vladimir Putin;

Lyudmila Ocheretnaya, fosta soție a lui Vladimir Putin și fostă Primă Doamnă a Rusiei;

și fostă Primă Doamnă a Rusiei; o serie de verișori, printre care Igor și Roman Putin.

Lumea trebuie să se pregătească pentru un război de durată în Ucraina

Liderii internaționali trebuie să se pregătească pentru un război de durată în Ucraina și să ia în considerare consecințele sale pe termen lung, a declarat ministrul de Externe al Franței.

La sosirea în cea de-a doua zi a summit-ului G7 din Germania, ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian a declarat că guvernanții din întreaga lume trebuie să abordeze războiul din Ucraina ca pe un conflict de lungă durată care va genera consecințe grave.

„Aș sublinia, de asemenea, că acum trebuie să ne confruntăm cu un conflict care va dura și, prin urmare, să ne ocupăm pe termen lung și de consecințele acestui conflict la nivel internațional și în special în domeniul securității alimentare”, a spus ministrul francez.

Oficialul a adăugat că discuțiile internaționale trebuie să se concentreze asupra creșterii prețurilor la alimente, în condițiile în care organizațiile avertizează asupra unei crize alimentare globale generate de războiul din Ucraina.

Le Drian a declarat că țările G7 nu sunt în război cu Rusia, dar că în acest război „există un agresor și o victimă, iar noi îl susținem pe cel care este atacat”.

UE va trimite Ucrainei un nou ajutor de 500 de milioane de euro

Uniunea Europeană a promis încă un sprijin de 500 de milioane de euro sub formă de asistență militară pentru Ucraina, relatează agenția de presă Reuters. Pachetele anterioare ale UE au finanțat echipamente militare și alte provizii, cum ar fi truse de prim ajutor și combustibil.

Șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, a fost, de asemenea, citat, afirmând că este încrezător că în zilele următoare se va putea ajunge la un acord privind interdicția de a cumpăra petrol rusesc.

Blocul comunitar al celor 27 de state membre nu a reușit până acum să ajungă la un acord privind un embargo asupra petrolului, în condițiile în care țările care se numără printre principalii cumpărători de combustibil din Rusia, inclusiv Ungaria, s-au opus restricțiilor.

Vladimir Putin acuză Ucraina că blochează negocierile

Între timp, președintele rus Vladimir Putin i-a spus cancelarului german că Kievul, și nu Moscova, este cel care blochează negocierile de pace. Redarea de către Kremlin a conversației telefonice cu Olaf Scholz a fost făcută cu puțin timp înainte ca ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba – care se află în prezent în Germania – să le spună reporterilor că are impresia că Rusia nu are apetitul necesar pentru discuții de pace sau de securitate.

În conversația lui Vladimir Putin cu Olaf Scholz, cel dintâi a repetat, de asemenea, justificarea sa pentru invazie – la care se referă ca fiind „o operațiune militară specială” – și a afirmat că civilii ascunși în oțelăria din Mariupol erau deținuți de forțele ucrainene.

Civilii se adăpostiseră în oțelării pentru a se ascunde de atacurile Rusiei asupra orașului.

Tăierea gazelor către Finlanda – „probabil o farsă”

În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că un raport tipărit de un ziar finlandez, potrivit căruia Rusia ar putea întrerupe livrările de gaze către Finlanda chiar de vineri, este fals.

„Cel mai probabil, este vorba de o altă farsă de presă”, a spus el, adăugând că compania Gazprom a rămas un furnizor de gaze naturale de încredere.

Ziarul finlandez Iltalehti a relatat joi, citând surse anonime, că politicienii din această țară au fost avertizați că Rusia ar putea întrerupe vineri livrările de gaze către vecinul său.

Rusia a declarat că va fi forțată să ia „măsuri de retorsiune” în legătură cu decizia Finlandei de a adera la NATO, pe fondul unei creșteri a sprijinului public pentru aderarea la NATO după invazia Rusiei în Ucraina.

Finlanda are o graniță comună de 1.300 km cu Rusia. Până în prezent, a rămas în afara NATO pentru a evita antagonizarea vecinului său estic.

Primul soldat judecat astăzi pentru crime de război

Un soldat rus urmează să fie judecat în cursul zilei de vineri pentru că ar fi ucis un civil ucrainean neînarmat – primul caz de crimă de război care ajunge în instanță de la începutul invaziei rusești. Sergentul Vadim Shyshimarin este acuzat că a împușcat în cap un bărbat de 62 de ani prin geamul deschis al unei mașini în satul Chupakhivka, din nord-estul țării.

El riscă până la închisoare pe viață, conform pedepselor prevăzute în secțiunea din codul penal ucrainean care se referă la legile și obiceiurile de război.

Avocatul său, Victor Ovsyanikov, a declarat că dosarul împotriva sa este solid, dar decizia finală cu privire la probele care vor fi admise va fi luată de tribunalul din Kiev, relatează AP News. Avocatul a mai spus că al său client nu a decis cum va pleda, momentan.

Biroul procurorului general al Ucrainei, Iryna Venediktova, a declarat că analizează peste 10.700 de potențiale crime de război care implică peste 600 de suspecți, inclusiv soldați ruși și oficiali guvernamentali.

Imagini cu o altă barcă scufundată în largul Insulei Șerpilor

În ceea ce privește situația de pe teren, au apărut imagini din satelit care arată o navă militară rusă scufundată în apropierea Insulei Șerpilor, care a fost confiscată de Rusia la începutul războiului și a devenit un câmp de luptă cu valoare strategică în vederea obținerii controlului asupra Mării Negre.

Imaginile publicate de Maxar Technologies arată urmările a ceea ce a declarat că au fost probabile atacuri cu rachete asupra unei nave de debarcare rusești din clasa Serna în apropierea insulei.

De asemenea, au fost surprinse pagube recente la clădirile de pe insulă, care a devenit faimoasă pentru sfidarea cu gură spurcată a apărătorilor săi ucraineni la începutul invaziei.

Nava amiral a Rusiei, Moskva, a navigat spre Insula Șerpilor la câteva ore după începerea războiului, echipajul cerându-le soldaților ucraineni de pe insulă să se predea. Dar, deși insula a fost cucerită, câteva săptămâni mai târziu, Moskva a fost scufundată.

Ucraina nu renunță la Insula Șerpilor

Joi, o navă logistică a Marinei ruse, Vsevolod Bobrov, a luat foc după ce a fost avariată de militarii ucraineni în Marea Neagră, în apropiere de Insula Șerpilor, a declarat purtătorul de cuvânt al administrației militare regionale din Odesa, Serhiy Bratchuk.

Șeful serviciilor de informații ucrainene, Kirill Budanov, a spus că trupele țării vor lupta pentru insulă „atât timp cât va fi necesar”, adăugând că o vor recuceri de la ruși.

„Oricine controlează insula poate bloca în orice moment circulația navelor civile în toate direcțiile spre sudul Ucrainei”, a declarat Budanov.

Se intensifică atacurile asupra oțelăriei din Mariupol

O actualizare a forțelor armate din Ucraina arată că Rusia continuă să lanseze atacuri de artilerie și aeriene asupra orașului-port Mariupol. Forțele rusești și-au concentrat eforturile asupra blocării unităților de trupe ucrainene din apropierea oțelăriei Azovstal, care este ultima zonă a orașului-port care nu se află sub control rusesc.

Purtătorul de cuvânt militar Oleksandr Ștupun a declarat că Rusia încearcă să preia „controlul total asupra orașului și să suprime rezistența apărătorilor ucraineni”.

În documentul emis de forțele armate se arată, de asemenea, că Ucraina se așteaptă ca Rusia să își intensifice bombardamentele asupra oțelăriei acum, când toți civilii au fost evacuați din ea.

„Efort semnificativ” în zona de est a Ucrainei

Forțele ruse investesc „eforturi semnificativ” în jurul orașelor Izyum și Severodonetsk în încercarea de a pătrunde în regiunile estice Slovianks și Kramatorsk din Ucraina, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

În actualizarea sa zilnică de informații, Ministerul Apărării a declarat că Rusia urmărește să învăluie trupele ucrainene din zona Operațiunii Forțelor Comune – linia de contact estică dintre zonele controlate de separatiști din Donețk și Luhansk.

Reprezentanții instituției guvernamentale au precizat că forțele ucrainene au împiedicat o tentativă de trecere a unui râu rusesc în Donbas. Astfel de traversări de râu într-un mediu contestat au fost o „manevră extrem de riscantă” care „vorbește despre presiunea la care sunt supuși comandanții ruși” pentru a face progrese în estul Ucrainei.

Ministerul britanic al Apărării a mai informat că Rusia nu a reușit să facă niciun progres semnificativ în ciuda deplasării trupelor în zonă după ce a retras și redistribuit unități din regiunile Kiev și Cernihiv.

Traversare eșuată a forțelor armate ruse peste râul Siversky Donets

Încercarea Rusiei de a naviga pe râul Siversky Donets, după ce Ucraina a lansat cu succes un atac pentru a împiedica navigația, a eșuat.

Rusia și-a început tentativa de traversare pe 8 mai, transportând două companii de soldați și 30 de unități de echipament, inclusiv tancuri, vehicule de luptă de infanterie și transportoare blindate de trupe, potrivit serviciului ucrainean de informații InformNapalm. Imediat ce au traversat, forțele ucrainene au distrus podul de pontoane în apă, iar trupele rusești „au căzut în capcană”, a precizat acesta.

#Ukrainian troops decimated Russian forces at a pontoon bridge across the Siverskyi Donets river. Mass of armoured vehicles & the bridge totally destroyed. This is Russian fish in a barrel level of carnage. #Ukraine's 17th Separate Tank Brigade handy work https://t.co/TUwJzKyie8 pic.twitter.com/4VjEzva5y0 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) May 11, 2022

Militarii ruși au suferit pierderi grele și multe trupe au încercat să scape și să înoate spre celălalt mal, dar militarii ucraineni au deschis focul asupra lor, a adăugat sursa citată, relatând că s-a tras asupra unui tanc care a încercat să ajungă pe podul de pontoane din apă și s-a „răsturnat” pe o parte, iar altele au fost distruse.

Peste 70 de unități de echipament militar rusesc ar fi fost pierdute în urma traversării nereușite, iar Ucraina susține că peste 1.000 de soldați ar fi putut fi uciși. Cu toate acestea, ambele părți raportează în mod regulat pierderi reciproce despre care experții avertizează că sunt umflate.

În pofida pierderilor de la traversarea râului Siversky Donets, forțele Moscovei par să facă progrese în zonă: