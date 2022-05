A 74 a zi de război în Ucraina. Școli și muzee bombardate, civili uciși. NATO anunță că Rusia nu se va opri. Se pregătesc noi sancțiuni. Rușii vor o nouă republică la Herson

Armata ucraineană duce lupte grele împotriva forțelor ruse în regiunile separatiste Donețk și Lugansk, orașul port Mariupol și regiunea sudică Herson.

Serghei Aksionov, liderul prorus şi şeful aşa-zisului Guvern al „Republicii Crimeea”, a declarat că regiunea sudică Herson „a fost eliberată de naţionalişti şi de controlul Kievului”. Se așteaptă ca Rusia să declare o nouă Republică Populară Herson după modelul provinciilor separatiste din Donbas.

O bombă a distrus o școală devenită buncăr pentru 90 de persoane, în apropiere de Lîsîceansk. Șase persoane, printre care doi copii și-au pierdut viața. Alți doi oameni au fost ucişi în urma bombardării de către ruşi a unei şcoli din satul ucrainean Bilogorivka, dar există temerea că circa 60 de persoane prinse sub dărâmături și se presupune că nu au supraviețuit, a declarat duminică guvernatorul regiunii Lugansk (est), Serhii Gaidai, transmite Reuters.

Potrivit Interfax-Ucraina, autoritățile ucrainene din regiunea sudică Harkov, orașul port Odesa și Poltava au raportat noi atacuri puternice ale forțelor ruse asupra unor ținte ucrainene. Un tânăr de doar 28 de ani a fost ucis, după ce un bombardament puternic i-a lovit locuința din Korobochkyne.

Potrivit sursei citate, o rachetă de croazieră din Poltava a fost doborâtă de forțele ucrainene. O altă rachetă a lovit o instalație de infrastructură din Karlivka (Poltava), provocând incendii și pagube serioase, dar niciun civil nu a fost rănit.

Forţele armate ucrainene anunță au distrus 80 de ocupanţi şi zece unităţi de echipament militar rusesc în sudul Ucrainei, transmite Ukrinform.

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY

— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022