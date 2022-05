A 73-a zi de război. Rusia atacă echipamentele livrate de Occident. Cel mai modern model de tanc a fost distrus. NATO se așteaptă la ce e mai rău. VIDEO/UPDATE

UPDATE 15: Berlinul permite arborarea steagului și a simbolurilor ucrainene timp de o oră, însă nu pe data de 9 mai, ci pe 8 mai. Steagurile rusești vor fi, de asemenea, autorizate timp de 1 oră.

Anterior, Berlinul a interzis simbolurile ucrainene, punându-le pe aceeași listă cu simbolurile imperialiste rusești, la demonstrațiile prilejuite de aniversarea victoriei celui de-al Doilea Război Mondial.

UPDATE 14: Ministrul german de externe se va deplasa la Kiev pe 10 mai, potrivit European Pravda.

Informațiile privind vizita Annalenei Baerbock au apărut în presa străină după ce președintele Volodymyr Zelensky i-a solicitat cancelarului german Olaf Scholz să se deplaseze în Kiev pe data de 9 mai, de Ziua Victoriei în Rusia, pentru a-și exprima solidaritatea cu Ucraina.

UPDATE 13: Ofițerii ruși vor părăsi pozițiile de luptă pentru a proteja parada de pe data de 9 mai de la Mariupol, au informat serviciile de informații din Ucraina.

În raport s-a menționat că membrii Regimentului 71 de pușcași motorizați al Rusiei urmau să asigure protecția non-stop a personalităților rusești din Mariupol ocupat.

UPDATE 12: Începând cu data de 7 mai, în așa-numitele Republici Donetsk și Luhansk, în loc de codurile telefonice ucrainene, la apeluri și SMS-uri vor apărea codurile rusești 7(949) și +7(959).

Rusia susține că a distrus stocul de arme occidentale din Ucraina

UPDATE 11: Rusia a transmis că a distrus o mare „concentrație de echipamente militare din SUA și din țările europene” în apropierea unei gări din regiunea Harkov. Ministerul rus al Apărării a susținut că echipamentul a fost lovit „în apropierea gării Bogoduhov”, care se află la nord-vest de oraș.

Informația nu a putut fi verificată în mod independent. Partea ucraineană nu a raportat lovitura. Bogodukhov a fost bombardat în mod repetat de ruși.

De asemenea, forțele ruse au transmis că un depozit de muniții în Bakhmut, o bază din spate a operațiunilor militare ucrainene din est, a fost lovit.

Ucraina a susținut că sâmbătă dimineața devreme a avut loc un raid aerian asupra Bakhmut, în regiunea Donetsk, care a avariat o fabrică și a ucis două persoane.

De asemenea, Ministerul rus al Apărării a precizat că apărarea sa aeriană a doborât 13 drone ucrainene, iar trei rachete balistice ucrainene Tochka-U au fost interceptate în zona Izium, unde luptele continuă de mai bine de o lună.

UPDATE 10: După săptămâni de tiruri de artilerie și lovituri aeriene neîncetate, trupele ucrainene „rezistă” într-o centură de orașe din regiunea Luhansk, potrivit șefului administrației sale militare. Serhiy Hayday a declarat într-o intervenție la un post de televiziune ucrainean că situația este dificilă.

„Cele mai mari eforturi făcute de inamic sunt de a pătrunde în Popasna și în direcția Severodonetsk și Voievodivka. Acolo au desfășurat cea mai mare cantitate de trupe și echipamente. Acolo este locul în care cel mai mare număr de obuze și rachete, iar atacurile aeriene sunt constante – este o situație teribilă. Băieții noștri rezistă, așteptăm ajutor, întăriri”, a spus șeful administrației militare.

Hayday a declarat că forțele rusești de artilerie și de rachete sunt sprijinite de contractori militari privați, însărcinați să conducă orice asalt terestru. „Există PMC Wagner Group, există Kadyrovites (ceceni – n.r.) – dar ei se ocupă mai ales de realizarea de videoclipuri pentru TikTok, iar apoi există militarii LPR (Republica Populară Luhansk – n.r.)”, a spus Serhiy Hayday.

Șeful administrației militare a declarat că bombardamentele rusești au provocat noi pagube importante în Hirske, Popasna și Severodonetsk. Se estimează că 15.000 de persoane trăiesc în continuare în Severodonețk, unde cinci clădiri de apartamente înalte au fost lovite de bombardamente vineri, a declarat Hayday. Orașul Zolote a fost, de asemenea, grav lovit.

UPDATE 9: Circulația feroviară se reia pe podul reconstruit de la Irpin. Podul a fost reconstruit în decurs de o lună, după ce Irpin a fost eliberat. Acesta a fost distrus în martie, când forțele rusești au încercat să traverseze râul Irpin în direcția Kiev, în timpul bătăliei de la Kiev.

UPDATE 8: Autoritățile au oferit noi informații despre bombardamentele Rusiei din cursul nopții trecute, în regiunea Donetsk. Cel puțin o persoană a murit și alte trei au fost rănite în urma atacurilor.

Orașul Bakhmut a avut cel mai mult de suferit, fiind ținta unei lovituri aeriene, a anunțat guvernatorul Pavlo Kyrylenko. Oficialul se așteaptă ca numărul victimelor să fie foarte mare.

UPDATE 7: Potrivit unui raport emis de Serviciile secrete britanice, cel puțin un T-90M, cel mai avansat tanc rusesc, a fost distrus de forțele ucrainene în Staryi Saltiv, în apropiere de Harkov.

Rusia are în prezent aproximativ 100 de T90M în serviciu, unele dintre ele fiind desfășurate în Ucraina.

A T-90M "Proryv" tank was destroyed in Staryi Saltiv, #Kharkiv region. It is considered to be the most modern tank in #Russia. pic.twitter.com/MLnOU1pzNa — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2022

UPDATE 6: Separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei raportează lupte cu arme de calibru mic în suburbiile orașului Severodonetsk, aflat sub controlul guvernului.

Forțele separatiste avansează, dar se lovesc de lunetiști și drone, a declarat pentru agenția rusă de presă Ria-Novosti un reprezentant al Republicii Populare Luhansk, administrată de separatiști și nerecunoscută.

Se crede că orașul, care avea o populație de aproximativ 100.000 de locuitori înainte de invazie, este aproape de a fi încercuit.

Noi decese de civili au fost raportate atât în orașul Bakhmut, controlat de guvern, după un atac cu rachete asupra unei zone rezidențiale, cât și în Republica Populară Donetsk, nerecunoscută, unde separatiștii spun că un civil a fost ucis și doi au fost răniți în urma bombardamentelor guvernamentale.

Punctul central al războiului s-a mutat în estul Ucrainei luna trecută, după ce Rusia și-a retras trupele din jurul capitalei Kiev.

UPDATE 5: Ambasadorul ucrainean Andriy Melnyk critică Germania pentru interzicerea steagului și simbolurilor ucrainene pe 9 mai, când Rusia celebrează „Ziua Victoriei”.

Andriy Melnyk a declarat pentru RND că interzicerea simbolurilor ucrainene alături de simbolurile imperialiste rusești, cum ar fi litera „Z”, cu ocazia aniversării victoriei celui de-al Doilea Război Mondial, este „o palmă dată Ucrainei”.

UPDATE 4: Casa memorială a filosofului Hryhoriy Skovoroda, din Harkov, a fost distrusă. Din fericire, colecțiile expuse au fost mutate într-un loc sigur înainte de începerea acțiunilor militare în oraș.

NATO se așteaptă la o nouă escaladare a războiului

UPDATE 3: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Federația Rusă împotriva folosirii armelor nucleare în Ucraina. „Mesajul nostru este clar: utilizarea armelor nucleare va duce la faptul că vor exista doar învinși de toate părțile”, a declarat Stoltenberg într-un interviu acordat ziarului Welt am Sonntag.

El a subliniat că „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu ar trebui să fie purtat niciodată, inclusiv în Rusia”.

Șeful NATO a mai precizat că organizația nu are date care să indice că arsenalul nuclear rusesc a fost adus la un nivel mai ridicat de pregătire după începerea invaziei rusești în Ucraina, în ciuda amenințărilor președintelui rus Vladimir Putin.

Totodată, Stoltenberg s-a pronunțat în favoarea continuării livrărilor de arme către Ucraina. „Pe termen lung, Ucraina nu se poate apăra doar cu arme din epoca sovietică, ci trebuie să treacă la arme occidentale moderne”, a spus el.

Politicianul a spus că alianța se așteaptă la o nouă escaladare a războiului din Ucraina în următoarele săptămâni.

Rușii ar fi aruncat în aer poduri pentru a preveni contraatacurile

UPDATE 2: Pentru prima dată, armata ucraineană a declarat că forțele rusești au început să arunce în aer poduri pentru a încetini contraofensiva ucraineană în nord-estul țării.

În ultima sa actualizare operațională, Statul Major General a transmis că în zona Tsyrkuny și Rusky Tyshky, la est de Harkov, „ocupanții au aruncat în aer trei poduri pentru a încetini acțiunile de contraofensivă ale Forțelor de Apărare”.

Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

În ultimele două săptămâni, trupele ucrainene au recucerit o serie de sate la nord și la est de Harkov, ceea ce face mai dificilă utilizarea artileriei rusești împotriva orașului, precum și amenințarea de a bloca liniile de aprovizionare rusești pentru forțele care luptă în Donetsk și Luhansk.

Harkov este aproape de granița cu Rusia și a fost unul dintre primele orașe care au fost atacate atunci când Rusia a invadat orașul.

ONU adoptă prima declarație, dar evită cuvântul „război”

UPDATE 1: Consiliul de Securitate al ONU a adoptat prima sa declarație privind Ucraina, dar nu folosește cuvintele „război”, „conflict” sau „invazie”. În schimb, reprezentanții organizației își exprimă „profunda îngrijorare” cu privire la menținerea păcii și securității Ucrainei, relatează BBC.

Consiliul de Securitate ONU și-a exprimat „sprijinul ferm” pentru secretarul general Antonio Guterres, în căutarea unei soluții pașnice la „disputa” de 10 săptămâni.

Având drept de veto în Consiliu, Rusia a blocat toate încercările anterioare de a adopta o declarație privind Ucraina.

Știre inițială: Noi eforturi de evacuare a civililor de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol sunt planificate pentru cea de-a 73-a zi de război din Ucraina. Asta după ce, potrivit unui comandant ucrainean din interiorul complexului, forțele rusești au încălcat perimetrul acesteia în timpul săptămânii.

Se pregătesc noi evacuări de civili în Mariupol

Președintele ucrainean a transmis că lucrează la eforturi diplomatice pentru a salva forțele militare care au rămas în uzina Azovstal. În discursul publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă, Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina a reușit să evacueze femeile și copiii din Azovstal cu ajutorul ONU și al Crucii Roșii.

„Continuăm misiunea de evacuare din Mariupol, respectiv din Azovstal, cu medierea ONU și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Pe parcursul zilei, echipa noastră a organizat operațiuni de salvare pentru peste 40 de civili, toți femei și copii”, a declarat președintele ucrainean.

„Sperăm că în curând vor putea ajunge într-o zonă sigură, după două luni de bombardamente, rămânând sub pământ în adăposturi. De asemenea, lucrăm la opțiuni diplomatice pentru a-i salva pe militarii noștri, care au rămas încă la Azovstal. Sunt implicați mediatori influenți, inclusiv state influente”, a adăugat șeful statului ucrainean.

„Distrugerea definitivă” a relațiilor Rusia-Marea Britanie

Marea Britanie a anunțat sâmbătă că va trimite generatoare suplimentare pentru a ajuta la funcționarea centrelor de ajutorare și a spitalelor ucrainene. De asemenea, autoritățile își vor relaxa regulile privind combustibilii fosili din străinătate, astfel încât guvernul să poată sprijini nevoile de energie și combustibil ale Ucrainei, a transmis Guvernul britanic.

Ambasadoarea britanică la Moscova, Deborah Bronnert, a fost convocată vineri la Ministerul rus de Externe din cauza ultimelor sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv sancțiuni împotriva Companiei de stat de televiziune și radiodifuziune All-Russia, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe.

„Ambasadoarei i s-a vorbit despre caracterul inacceptabil al unor astfel de acțiuni distructive, a căror continuare va duce în mod inevitabil la distrugerea definitivă a legăturilor bilaterale și la deteriorarea relațiilor dintre popoarele Rusiei și Regatului Unit”, se arată într-un comunicat de presă.

Impunerea de sancțiuni împotriva presei ruse „doar pentru că acoperirea și interpretarea evenimentelor care au loc în lume de către acestea nu este în concordanță cu modelele occidentale, confirmă încă o dată în mod clar duplicitatea și cinismul politicienilor britanici, pentru care un astfel de lucru precum libertatea presei nu este altceva decât un instrument pentru rezolvarea problemelor de piață”.

Ministerul a acuzat Marea Britanie și pe oficialii săi că impun sancțiuni și fac declarații cu „amenințări” care sunt „presărate cu minciuni și grosolănii absolute” împotriva Rusiei.

„Partea rusă va continua să răspundă dur și decisiv la toate sancțiunile inițiate de Londra și să ia măsuri de retorsiune”, se mai arată în comunicatul de presă.

Joe Biden oferă Ucrainei 150 milioane de dolari

Președintele american Joe Biden a anunțat, de asemenea, asistență suplimentară pentru securitatea Ucrainei, cu echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari, inclusiv artilerie și radare.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

Cel mai recent pachet este pentru echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari, inclusiv 25.000 de proiectile de artilerie de 155 mm, radare de contra-artilerie, echipamente de bruiaj și echipamente de teren și piese de schimb, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Noul pachet de asistență pentru securitate urmează propunerii de 33 de miliarde de dolari pe care președintele a înaintat-o săptămâna trecută Congresului pentru a sprijini Ucraina în contextul invaziei Rusiei. SUA a precizat că intenționează să ofere sprijin pe termen lung Ucrainei și a oferit deja națiunii miliarde de dolari în asistență militară și umanitară.

Pachetul propus săptămâna trecută a fost de peste două ori mai mare decât infuzia de 13,6 miliarde de dolari de ajutor militar și umanitar pe care Congresul a aprobat-o luna trecută.

Ce vor discuta liderii G7 la reuniunea virtuală

În altă ordine de idei, liderii G7 se vor reuni într-un summit virtual în acest weekend. Joe Biden va discuta cu Volodymyr Zelensky și cu omologii săi duminică dimineață, în timpul unei reuniuni a forumului G7, programată în mod deliberat înaintea „Zilei Victoriei” rusești.

„Duminică dimineață, președintele Biden va participa la o reuniune a liderilor virtuali ai G7 prezidată de cancelarul german Scholz. Liderilor li se va alătura președintele Zelensky al Ucrainei”, a transmis purtătorul de cuvânt al NSC.

Pe ordine de zi a reuniunii se vor afla și sancțiunile ce trebuie aplicate împotriva Rusiei.

„Vor discuta despre cele mai recente evoluții ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și despre impactul global al acestuia; despre manifestarea sprijinului pentru Ucraina și viitorul Ucrainei; și despre demonstrarea continuă a unității G7 în răspunsul nostru colectiv, inclusiv prin impunerea unor costuri severe pentru războiul președintelui Putin”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Taiwan sancționează Belarus pentru „implicare activă” în război

Taiwanul a impus sancțiuni împotriva Belarusului care vizează exportul a 57 de produse de înaltă tehnologie către această țară, invocând „implicarea activă” a Belarusului în invazia Rusiei în Ucraina, a anunțat vineri Ministerul taiwanez al Afacerilor Economice.

Articolele sancționate includ echipamente de telecomunicații desemnate, componente de circuite integrate și unități de acționare cu frecvență variabilă cu dublă destinație, civilă și militară.

Taipei a impus sancțiuni de aceeași amploare împotriva Rusiei la începutul lunii aprilie.

Într-un comunicat separat, Ministerul de Externe din Taiwan a precizat că Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit și Japonia au anunțat deja sancțiuni împotriva Belarusului.

ONU solicită redeschiderea porturilor din Odesa

Reprezentanții programului alimentar mondial al ONU (PAM) au solicitat redeschiderea porturilor din orașul Odesa, situat în sudul Ucrainei, pentru a contribui la reducerea crizei globale a foametei. Porturile din Odesa și alte porturi ucrainene de la Marea Neagră au fost blocate din cauza războiului, lăsând milioane de tone de cereale în silozuri.

Ucraina este un important „coș de pâine” pentru țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord care depind de importuri; în cele opt luni de dinaintea începerii războiului, aproape 51 de milioane de tone de cereale au tranzitat prin porturile ucrainene de la Marea Neagră, a transmis PAM într-un comunicat de presă.

Dacă porturile nu se redeschid, „munți de cereale” se vor irosi, în timp ce „PAM și întreaga lume se luptă să facă față unei crize globale a foamei deja catastrofale”, se arată în comunicat.

„În acest moment, silozurile de cereale din Ucraina sunt pline. În același timp, 44 de milioane de oameni din întreaga lume mărșăluiesc spre foamete. Trebuie să deschidem aceste porturi pentru ca alimentele să poată intra și ieși din Ucraina. Lumea cere acest lucru, deoarece sute de milioane de oameni la nivel global depind de aceste livrări”, a declarat directorul executiv al PAM, David Beasley.

La începutul anului 2022, 276 de milioane de persoane se confruntau deja cu foamete acută. Se așteaptă ca acest număr să crească cu încă 47 de milioane de persoane dacă războiul din Ucraina va continua, potrivit analizei agenției.

Statele Unite și Europa vor resimți și ele durerea, prin creșterea prețurilor la produse agricole importante.

Civilii sunt rugați să se adăpostească, de „Ziua Victoriei”

Revenind la situația de pe teren, primarul capitalei ucrainene Kiev a îndemnat cetățenii să fie „conștienți” de pericol și să rămână în casă duminică spre luni, în preajma simbolicei „Zile a Victoriei”, celebrată anual în Rusia. Oficialii occidentali au avertizat că președintele Vladimir Putin ar putea declara oficial război pe 9 mai, ceea ce i-ar permite să-și intensifice campania și să mobilizeze rezervele.

Există informații potrivit cărora liderul de la Kremlin ar urma să lanseze un avertisment „apocaliptic” către Occident în timpul festivităților de pe 9 mai. Vladimir Putin ar urma să se adreseze sfidător Occidentului în Piața Roșie, înainte de a ordona începerea unei parade în care forțele armate vor prezenta trupele, tancurile, rachetele și rachetele balistice intercontinentale ale țării, a anunțat agenția de presă Reuters.

În altă ordine de idei, Poliția din Berlin a interzis folosirea steagurilor Ucrainei și Rusei, precum și a panglicilor Sfântului Gheorghe la monumentele comemorative ale celui de-al Doilea Război Mondial de „Ziua Victoriei”.

Ce conțin cadourile oferite veteranilor ruși

Potrivit presei internaționale, cadourile oferite de autoritățile Rusiei veteranilor din cel de-al Doilea Război Mondial includ pâine, conserve și un plaid, reprezentând „un tip separat de abuz”.

Veteranul Nikolai Zhukov, în vârstă de 103 ani, a primit un flacon, pâine, vodcă, conserve, un plaid și o carte poștală.

Official gifts for veterans of the Second World War in #Russia include bread, canned food and a plaid. pic.twitter.com/LQfGOMtDCG — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2022

Amintirile din timpul războiului sunt garantate, scrie presa internațională.

Herson devine parte integrantă a Rusiei

Șeful adjunct al Administrației Civil-Militare (VGA) din regiunea Herson, colaboraționistul Kirill Stremousov, a declarat că regiunea va recăpăta stema de pe vremea Imperiului Rus.

„A fost luată decizia de a reda regiunii Herson stema istorică – de pe vremea când regiunea făcea parte din Imperiul Rus”, a declarat Stremousov, citat de RIA Novosti.

Șeful regiunii Kherson, Vladimir Saldo, a declarat, vineri, că regiunea a devenit deja parte integrantă a Rusiei.

„La fel ca înainte, vom fi deschiși tuturor celor care vor să viziteze sudul, aici, în regiunea Herson, la Marea Neagră, iar acum suntem parte integrantă a unei mari familii – Federația Rusă”, a subliniat șeful regiunii.

În plus, el a menționat că „acum puteți veni liber și calm la Herson, inclusiv din orice teritoriu al Federației Ruse”.