A 56-a zi de război. 80% din Luhansk, sub control rusesc. Putin salută „eliberarea” Mariupolului. Ucraina vrea să bombardeze principala rută prin care rușii primesc arme. UPDATE

UPDATE 12: Ucraina intenționează să lanseze un atac asupra podului Crimean, pe care Rusia îl folosește ca principală rută logistică pentru livrările militare.

„Dacă va exista o oportunitate de a face acest lucru, o vom face cu siguranță”, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Oleksiy Danilov.

UPDATE 11: Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost supus unor bombardamente masive în cursul nopții, a declarat, joi, primarul acestuia.

„Situația este tensionată, pentru că peste noapte au avut loc bombardamente foarte masive”, a declarat Ihor Terejov. „Două piețe au fost distruse, pompierii sting focurile de acolo acum. A existat o lovitură directă într-o altă clădire rezidențială”, a spus edilul, citat de CNN.

Terekhov a declarat că cei rămași fără adăpost în urma bombardamentelor rusești au fost mutați în grădinițe, școli și internate, adăugând că situația este „tensionată, dar sub control”.

Nu sunt planificate evacuări, a precizat el.

Potrivit lui Terekhov, aproximativ un milion de persoane au rămas în prezent în Harkov. El a precizat că aproximativ 30% din populația de dinainte de război a plecat, în principal persoane în vârstă și femei cu copii.

UPDATE 10: Informații suplimentare despre președintele rus Vladimir Putin, care și-a anulat planurile de a lua cu asalt uzina siderurgică Azovstal din Mariupol, unde ultimele trupe ucrainene din oraș au depus rezistență în fața atacului rusesc.

În cadrul unei intervenții televizate, Vladimir Putin a declarat că „nu este nevoie să ne urcăm în aceste catacombe și să ne târâm în subteran prin aceste instalații industriale”.

În schimb, președintele rus a cerut forțelor sale armate să „blocheze această zonă industrială astfel încât nici măcar o muscă să nu poată scăpa”.

El a adăugat că ar fi „impracticabil” să ia cu asalt uriașa zonă industrială, unde se spune că ar fi rămas peste 2.000 de militari ucraineni, iar decizia a fost luată pentru a proteja viețile soldaților ruși.

Vladimir Putin a salutat, de asemenea, „eliberarea” de către Rusia a Mariupolului, după ce ministrul Apărării, Serghei Șoigu, i-a spus că forțele rusești controlează orașul-port ucrainean, în afară de uzină.

UPDATE 9: Președintele Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să anuleze planurile de a lua cu asalt uzina Azovstal din orașul portuar ucrainean Mariupol și a declarat că dorește ca, în schimb, aceasta să continue să fie „blocată în siguranță”.

Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, îi spusese anterior președintelui că peste 2.000 de luptători ucraineni sunt încă ascunși în vasta uzină, care are o mare componentă subterană.

UPDATE 8: Operațiunea Azovstal are nevoie de „trei-patru zile” pentru a fi încheiată cu succes, a spus ministrul Apărării din Rusia, Shoigu. Liderul cecen Kadîrov a susținut că aceasta va fi finalizată joi, înainte sau după prânz.

UPDATE 7: Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat că el consideră că trupele rusești vor avea control complet asupra uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol.

„Înainte de prânz sau după prânz, Azovstal va fi sub controlul forțelor Federației Ruse în întregime”, a declarat Kadîrov.

Kadîrov este președintele Republicii Cecene, o unitate autonomă a Federației Ruse situată în nordul Caucazului. Rusia s-a folosit de luptători ceceni în invazia sa în Ucraina.

UPDATE 6: Co-comandantul uneia dintre unitățile ucrainene încercuite în portul Mariupol a declarat că forțele rusești au continuat bombardamentele asupra orașului, pe fondul negocierilor pentru evacuarea civililor.

Maksym Zhorin, co-comandantul regimentului ucrainean Azov, a declarat, în cadrul unei intervenții televizate, că forțele ruse „nu au încetat să bombardeze zonele din Mariupol”, pe fondul negocierilor privind așa-numitele „coridoare verzi” pentru evacuarea din oraș, care limitează numărul de persoane care pot fi evacuate.

„Gândiți-vă, sunt peste 100.000 de oameni în oraș, unii dintre ei sub dărâmături, alții în subsoluri”, a spus el.

„Mulți dintre ei se află pe teritoriul Azovstal (fabrica de oțel – n.r.), sunt mulți copii, multe femei, bătrâni. Și astăzi, în timp ce au convenit asupra unui coridor verde, rușii pur și simplu au tras cu cinism asupra fortificațiilor, asupra adăposturilor unde se aflau civili. Deci, desigur, rușii nu pot fi de încredere în niciun caz”, a mai arătat comandantul Maksym Zhorin.

Doi oficiali ucraineni de rang înalt au declarat cu o zi în urmă că sunt pregătiți să se întâlnească cu omologii lor ruși pentru a negocia un pasaj sigur pentru civili și pentru trupele ucrainene care sunt în oraș. Zhorin și-a exprimat speranța că o țară terță ar putea acționa ca un garant pentru un acord de evacuare.

Oficialii ucraineni au declarat că speră că vor putea relua evacuările joi.

„Astăzi, într-adevăr, un număr de persoane au reușit să găsească și să urce în autobuze, dar acestea se află încă pe un teritoriu necontrolat”, a declarat Zhorin. „Și putem considera această evacuare cel puțin un pic de succes atunci când ucrainenii, civilii, se vor afla pe teritoriul controlat de Ucraina. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum”.

UPDATE 5: Forțele ruse au continuat să întețească ofensiva în estul Ucrainei, potrivit lui Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale din Luhansk. 80% din teritoriul orașului Luhansk se află sub control rusesc, a spus Serhii Haidai, într-o intervenție pentru CNN.

„Inamicul a încercat să se tranșeze în părțile de vest și nord-vest ale Rubizhne, dar nu a reușit”, a spus el. „Ei au efectuat atacuri nereușite în direcția Novotoshkivske, asaltul asupra Popasna continuă”, a adăugat șeful administrației militare regionale din Luhansk.

Clădirile rezidențiale din orașele Rubizhne și Novodruzhesk au fost distruse de focul rusesc și în Severodonetsk nu a mai rămas niciun depozit de alimente, a spus Serhii Haidai. Presa internațională nu este în măsură să confirme detaliile distrugerilor descrise de Haidai.

„O mare parte din distrugerile provocate de invazia rusă din ultimele 24 de ore se află în Rubizhne și Novodruzhesk”, a spus el. „Oamenii primesc hrană doar din ajutoare umanitare. Șase incendii au izbucnit în clădiri rezidențiale din regiune”, a precizat șeful administrației militare regionale din Luhansk, adăugând că acestea au fost stinse și că cinci persoane au fost salvate.

UPDATE 4: Președintele chinez Xi Jinping a reafirmat opoziția Beijingului față de sancțiuni precum cele impuse Rusiei de către țările occidentale. Adresându-se unui forum economic regional, Xi a declarat că China este împotriva jurisdicției cu brațe lungi și că tacticile de presiune extremă și de întrerupere a livrărilor nu vor funcționa.

El a condamnat ceea ce a numit „mentalități de război rece”, unilateralism și hegemonism – termeni pe care China îi folosește adesea pentru a critica politicile Statelor Unite.

În schimb, Beijingul a refuzat să condamne invazia Rusiei în Ucraina și s-a angajat să continue relațiile comerciale normale cu ceea ce descrie ca fiind partenerul său strategic cuprinzător.

UPDATE 3: Rusia dorește probabil să demonstreze succese semnificative înainte de sărbătorirea anuală a Zilei Victoriei din 9 mai, iar acest lucru ar putea afecta rapiditatea și forța cu care încearcă să desfășoare operațiuni în perioada premergătoare acestei date, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

De Ziua Victoriei se sărbătorește înfrângerea Germaniei naziste de către URSS, fiind marcată o sărbătoare anuală de mare importanță în Rusia.

Forțele rusești avansează în prezent în Donbas, ca parte a unei noi ofensive, după ce nu au reușit să cucerească Kievul.

Soldații se îndreaptă spre orașul Kramatorsk, „care continuă să sufere din cauza atacurilor persistente cu rachete”, precizează Ministerul Apărării, într-un comunicat în care se oferă ultimele actualizări despre situația orașelor ucrainene.

„Nivelurile ridicate de activitate aeriană rusă durează, deoarece Rusia încearcă să ofere sprijin aerian apropiat pentru ofensiva sa în estul Ucrainei, pentru a suprima și distruge capacitățile de apărare aeriană ucrainene”, se arată în raport.

UPDATE 2: Colaboratorul Vitaly Ganchev, care intenționa să organizeze un referendum în regiunea Harkov, a fost numit de ocupanții ruși șef al administrației civile interimare, potrivit agenției de presă Nexta.

UPDATE 1: Armata ucraineană a transmis că trupele rusești plănuiesc să „mobilizeze cu forța” populația locală din orașul Herson, situat în sudul țării. Ucraina a acuzat forțele rusești că au oprit sprijinul umanitar în regiune.

Trupele rusești continuă să desfășoare o operațiune în partea de est a Ucrainei pentru a stabili controlul deplin asupra orașelor Luhansk și Donețk.

În orașul Balakleya din estul Ucrainei, trupele rusești și-au dus colegii răniți la o clinică locală în loc să-i ducă la un spital de campanie. Armata ucraineană spune că acest lucru dovedește o „creștere semnificativă” a numărului de soldați ruși răniți în regiune.

Forțele aeriene ucrainene au lovit patru ținte – trei UAV-uri și o rachetă de croazieră.

În ultimele 24 de ore, armata ucraineană a distrus un tanc, 10 unități blindate și două vehicule, un sistem de artilerie, două unități speciale de geniu, un sistem de rachete antiaeriene și un depozit de muniție inamic.

Știre inițială: „Operațiunea militară” a Moscovei se va încheia atunci când NATO va înceta să mai folosească teritoriul ucrainean pentru a amenința Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului rus de Externe, în cea de-a cincizeci și șasea zi de război.

„Operațiunea militară specială se va încheia atunci când sarcinile sale vor fi îndeplinite. Printre acestea se numără protecția populației pașnice din Donbas, demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, precum și eliminarea amenințărilor la adresa Rusiei care provin de pe teritoriul ucrainean din cauza capturării acestuia de către țările NATO”, a declarat Alexey Polischuk.

Cu toate acestea, oficialul care activează în Ministerul de Externe de la Moscova nu a oferit detalii despre modul în care NATO amenința Rusia de pe teritoriul Ucrainei.

Diplomatul a mai precizat că operațiunea „se desfășoară conform planului” și că „toate obiectivele sale vor fi atinse”.

În aceeași zi, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a informat că Uniunea Europeană plănuiește un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Lucrăm pentru a face ca acest lucru să fie cu adevărat dureros pentru mașina militară rusă și pentru statul rus în ansamblu”, a spus Volodymyr Zelensky, adăugând că a avut „discuții foarte amănunțite” cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu privire la chestiuni defensive și financiare, precum și la noile măsuri restrictive.

„În special, sancțiunile vor prevedea restricții asupra sectorului energetic al Rusiei, sectorului bancar, exporturilor, importurilor și transporturilor”, a precizat Volodymyr Zelensky.

De asemenea, el și-a reiterat apelul pentru un embargo complet asupra livrărilor de petrol rusesc.

Zelensky a declarat că a vorbit cu Michel despre „amenințarea la adresa crizei alimentare și energetice din Europa”, precum și despre posibilitatea reluării exporturilor agricole ucrainene și blocarea „capacității Rusiei de a șantaja Europa”.

Înainte de întâlnirea lor, șeful Consiliului European l-a vizitat pe Borodyanka la Kiev împreună cu echipa sa, a declarat Zelensky, și „a văzut cu ochii săi distrugerile pe care ei (soldații ruși – n.r.) le-au provocat”.

„Nu poate exista justiție fără pace”, a subliniat Volodymyr Zelensky, adăugând că militarii și comandanții ruși vor fi trași la răspundere pentru crime de război.

„Fiecare nume de familie, fiecare adresă de domiciliu, fiecare cont bancar – vom găsi totul”, a transmis președintele ucrainean.

Între timp, Institutul pentru Studiul Războiului din SUA a afirmat că Rusia a obținut, miercuri, câștiguri minore în invazia sa în Ucraina pe cale aeriană, precum și la sol. Luptătorii ucraineni din orașul portuar aflat în dificultate au fost încolțiți în masivul complex Azovstal Steel Plant.

În evaluarea zilnică a informațiilor realizată de institut s-a constatat, de asemenea, că forțele invadatoare au capturat parțial două orașe cheie de pe linia frontului din est: Rubizhne și Popasna.

Nu au fost făcute încă progrese teritoriale majore, a mai arătat Institutul pentru Studiul Războiului, dar trupele rusești continuă să atace în regiunile populate Harkov și Herson.

În altă ordine de idei, steagul sovietic al victoriei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial începe să apară în zonele ocupate ale Ucrainei, înainte de sărbătorirea de către Rusia, pe 9 mai, a Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Steagul roșu – arborat deasupra Reichstagului din Berlin la 9 mai 1945, când naziștii s-au predat sovieticilor – poartă însemnele sovietice cu secera și ciocanul, cu inscripția: „Pușcașul 150, Ordinul Kutuzov clasa a doua, Divizia Idritz, Corpul 79 de pușcași, Armata a 3-a de șoc, Frontul 1 din Belarus”. De atunci, 9 mai a devenit o sărbătoare venerată în Rusia, iar drapelul reprezintă o icoană importantă pentru ruși.

